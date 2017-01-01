クラウドオンボーディングビデオジェネレーター：魅力的なトレーニングを作成

AIを活用したビデオ作成で従業員のオンボーディングを効率化。リアルなAIアバターを使用してカスタムトレーニングビデオを迅速に生成します。

新入社員向けの45秒のイントロダクションビデオを想像してください。AIアバターが親しみやすくプロフェッショナルな声で、最初の重要なステップを説明します。この魅力的な作品は、従業員のオンボーディングに最適で、HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成を活用して、重要な情報を簡潔かつ親しみやすい方法で提供し、初日からポジティブなトーンを設定します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングチーム向けに、新しいソフトウェアのシームレスな機能をダイナミックなビジュアルと権威あるクリアな音声スタイルで紹介する、60秒の製品デモを作成してください。製品デモ専用に設計されたこの情報豊富なAIビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能と豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、主要機能のプロフェッショナルでインパクトのあるプレゼンテーションを実現します。
サンプルプロンプト2
L&Dプロフェッショナル向けに、モダンで洗練されたビジュアル美学と励ましの説明的な音声スタイルを使用して複雑な概念を提示する、30秒のトレーニングビデオを考案してください。クイックトレーニングビデオに最適なこのコンテンツは、HeyGenの多様なテンプレートとシーン、自動生成された字幕/キャプションを活用して、アクセシビリティとプロフェッショナルな配信を確保します。
サンプルプロンプト3
AIビデオ作成の変革力を強調する、スリークで未来的なビジュアルスタイルとエネルギッシュで説得力のある声を持つ、45秒のプロモーションビデオを生成してください。この魅力的な説明ビデオは、AIビデオジェネレーターの多様性を示し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を効果的に活用して、さまざまなプラットフォームで視聴者に驚くべきビジュアルアピールを届けます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クラウドオンボーディングビデオジェネレーターの仕組み

効率とインパクトを重視したAIプラットフォームを使用して、新入社員向けの魅力的でパーソナライズされたオンボーディングビデオを迅速に作成します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
オンボーディングスクリプトを入力または貼り付けて開始します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して初期シーンを自動生成するか、事前に構築されたビデオテンプレートから選択して迅速に開始します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択してコンテンツの魅力を高めます。外見や声をカスタマイズするか、個人的なタッチを加えるために自分の声を使用します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを取り入れ、ロゴや色を含む会社のブランディングを適用して一貫性を保ちます。
4
Step 4
オンボーディングビデオをエクスポート
完成したビデオを確認し、最終調整を行った後、希望のアスペクト比と解像度でエクスポートし、新しいチームメンバーを迎える準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIオンボーディングビデオ制作を加速

HeyGenのAIビデオジェネレーターを活用して、数分で高品質で魅力的なオンボーディングビデオを迅速に制作し、コンテンツ作成のワークフローを効率化します。

よくある質問

HeyGenはAIビデオ作成のためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenは、クリエイティブプロフェッショナルに多様なビデオテンプレートとカスタマイズ可能なAIアバターを備えた強力な生成AIプラットフォームを提供します。その直感的なビデオ編集機能により、ユーザーはビジョンを簡単に実現する高品質なコンテンツを制作できます。

HeyGenは効率的な従業員オンボーディングビデオに使用できますか？

もちろんです。HeyGenは、魅力的な従業員オンボーディングとトレーニングビデオを開発するための業界をリードするAIビデオジェネレーターです。シームレスなテキスト-to-スピーチとAIボイスオーバー機能、そしてすぐに使えるテンプレートを組み合わせて、新入社員向けの一貫性のあるプロフェッショナルなコンテンツの制作を効率化します。

HeyGenはビデオ制作のための高度なAI機能を提供していますか？

はい、HeyGenは、ハイパーリアリスティックなAIアバターと自然な音声のAIボイスオーバーを含む最先端のAI機能を統合し、ビデオ制作を革新します。この生成AIプラットフォームは、シンプルなスクリプトを効率的かつ正確に洗練されたダイナミックなビデオコンテンツに変換します。

HeyGenは製品デモやハウツーガイドの生成をどのように支援しますか？

HeyGenは、魅力的な製品デモや明確なハウツーガイドの作成を効率化する優れたクラウドオンボーディングビデオジェネレーターとして機能します。ユーザーは、事前に構築されたビデオテンプレートとAIボイスオーバーを活用して、複雑な機能を簡単に説明し、視聴者が提供された情報を容易に理解できるようにします。