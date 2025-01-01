IT専門家やビジネスリーダーを対象にした1分間の説明動画を作成し、「データ移行」をクラウドに簡素化します。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンにし、データフローを示すアニメーションを使用し、自信に満ちた明瞭な男性AIアバターがプロセスを説明します。音声は明瞭でプロフェッショナルなナレーションを使用し、可能な限り専門用語を避け、HeyGenのAIアバターがどのように複雑な情報を魅力的に伝えるかを示します。

