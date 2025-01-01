クラウド移行ビデオメーカー：IT移行を簡素化
AIビデオメーカーを活用して、魅力的なクラウド移行トレーニングビデオを作成し、強力なAIアバターで視聴者を引きつけましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
開発チームとプロジェクトマネージャー向けに、主要な「アプリケーション移行」戦略を概説する45秒のダイナミックな動画を生成します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、インパクトのあるトランジションと画面上のテキストハイライトを使用し、さまざまな「クラウド移行戦略」を示します。音声はアップビートで、熱意ある女性のナレーションと同期された字幕/キャプションを備え、アクセシビリティを確保します。この動画は、HeyGenのスクリプトからのテキストをビジュアルコンテンツに迅速に変換する能力を示します。
「クラウド移行トレーニング」を受ける従業員や非技術スタッフ向けに、移行後の新しい「ワークフロー効率」に焦点を当てた2分間の指導動画を制作します。ビジュアルスタイルはフレンドリーでイラスト的にし、HeyGenのビデオテンプレートと統合されたメディアライブラリ/ストックサポートからの関連するストック映像を多様に使用して、複雑なトピックを理解しやすくします。音声は穏やかで励ましのあるナレーションと、軽快で楽観的なバックグラウンドミュージックを使用し、ポジティブな学習体験を作り出します。
マーケティングチームと営業プロフェッショナルを対象にした「クラウドサービス」の提供を促進するための洗練された30秒のプロモーション動画を開発します。ビジュアルスタイルはモダンで洗練されており、HeyGenのブランディングコントロールを使用して大胆なブランディング要素を組み込み、特定の「クラウドサービス」の利点を強調する活気あるアニメーションを使用します。音声は力強くプロフェッショナルで、説得力のあるナレーションと明確な行動喚起を特徴とし、動画がアスペクト比の変更とエクスポートにより、複数のプラットフォームで簡単に適応および配信できることを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを活用してエンドツーエンドのビデオ生成を行いますか？
HeyGenは、スクリプトから最終出力までのビデオ作成プロセスを効率化する高度なAIビデオメーカーです。プロンプトネイティブなビデオ作成、シームレスなテキストからビデオへの変換、リアルなナレーション生成を含む洗練されたAIモデルを活用し、強力なウェブベースの編集アプリケーション内でこれを実現します。
HeyGenのAIアバターは既存のコンテンツやメディアライブラリと統合できますか？
もちろんです。HeyGenは、AIアバターをビデオコンテンツにシームレスに組み込むことができ、既存のメディアライブラリのアセットと一緒に使用できます。この統合はブランディングコントロールにも拡張され、ビジュアルをカスタマイズし、一貫したブランドアイデンティティを維持することが可能です。
HeyGenはどのような技術的機能を提供しており、コンテンツの公開と配信をサポートしていますか？
HeyGenはクラウド向けに構築されており、ユーザーがブラウザ内でどこでもビデオコンテンツを編集および公開できるようにします。さまざまなアスペクト比のリサイズオプションをサポートし、ユニバーサルなコンテンツアクセスを保証し、マルチチャネルパイプラインを効率的にし、リモートコラボレーションを促進します。
HeyGen内でカスタマイズされたビデオプロジェクトのためのブランディングコントロールはどのようなものがありますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを使用してビデオコンテンツを完全にカスタマイズすることができます。この機能は、プロフェッショナルな説明ビデオ、クラウド移行トレーニング資料、または一貫した企業アイデンティティを必要とするあらゆるビデオコンテンツの作成に不可欠です。