オンラインビデオメーカーを使用してコンテンツ作成を効率化し、スクリプトからの強力なテキストビデオ機能でワークフロー効率を向上させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

ITプロフェッショナルや企業トレーナー向けに、クラウドコンピューティングビデオソリューションを学習と開発戦略に統合する利点を説明する2分間の企業向け説明ビデオを開発してください。ビデオはプロフェッショナルでクリーンなビジュアル美学を採用し、洗練されたアンビエントサウンドトラックを伴い、データとシステムアーキテクチャを強調します。HeyGenの「AIアバター」とリアルな「ボイスオーバー生成」を通じて、複雑な情報を明確に伝える能力を紹介します。
リモートチームやプロジェクトマネージャーを対象に、ブラウザ内での共同編集機能がビデオ制作ワークフローをどのように効率化するかを紹介する1分間のダイナミックなチュートリアルを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルはエネルギッシュでポジティブであり、チームワークをシミュレートするために画面間のクイックカットを特徴とします。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」がどのように複数のユーザーが資産にシームレスにアクセスし、どこからでも貢献できるようにするかを強調します。
技術リーダーやオペレーションマネージャー向けに、ビデオ資産のクラウドストレージの技術的なレジリエンスと利点に焦点を当てた45秒のアナウンスビデオをデザインしてください。このビデオはクリーンでミニマリストなビジュアルスタイルを特徴とし、データ駆動型のグラフィックスとプロフェッショナルなボイスオーバーを備えています。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能が、さまざまなプラットフォームとストレージ要件に最適化されたビデオを確実にし、適応性と技術的な熟練度を証明する方法を示します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クラウド導入ビデオメーカーの使い方

ワークフローを効率化し、ブラウザ内でクラウド導入ビデオを簡単に作成し、強力なAI駆動ツールでオーディエンスを引き付けましょう。

1
Step 1
ビデオプロジェクトを作成
さまざまな事前作成されたテンプレートから選択するか、スクリプトを使用して新たに開始します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、物語の基盤を迅速に構築します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様な「AIアバター」から選択してメッセージを伝え、クラウド導入ストーリーを魅力的なビジュアルで生き生きとさせます。
3
Step 3
魅力的なビジュアルを追加
ダイナミックなビジュアルを取り入れてビデオのプロフェッショナリズムを高めます。「メディアライブラリ/ストックサポート」を利用して関連する画像やビデオクリップを見つけ、「ドラッグアンドドロップ」で簡単に追加できます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
ビデオが完成したら、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、さまざまなプラットフォームに最適化された形式で出力し、コンテンツ配信の「ワークフロー効率の向上」を確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

クラウドコミュニケーションを効率化

クラウドイニシアチブについてステークホルダーを情報提供するために、短く魅力的なビデオやクリップをソーシャルメディア向けに簡単に作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして高度なオンラインビデオメーカーとして機能しますか？

HeyGenはAIを活用した編集ツールで、テキストをプロフェッショナルなビデオに変換し、ワークフロー効率を向上させる高度な機能を備えています。ブラウザ内で簡単に編集できるため、強力なオンラインビデオメーカーです。

HeyGenはクラウド導入ビデオメーカーとしてどのような利点を提供しますか？

HeyGenはスケーラブルなクラウドビデオ編集プラットフォームを提供し、チームがシームレスにコラボレーションし、どのブラウザからでもプロジェクトにアクセスできるようにします。これにより、効率的なコンテンツ作成と堅牢なクラウドストレージソリューションが確保されます。

HeyGenを使って広範な編集経験なしにダイナミックなビデオを作成できますか？

はい、HeyGenは事前に作成されたテンプレートと直感的なドラッグアンドドロップインターフェースを使用して、すべてのユーザーがアクセスしやすいビデオ作成を簡素化します。ダイナミックなテキストアニメーションを簡単に追加して、ビデオの魅力を高めることができます。

HeyGenはビデオコンテンツの自動音声転写をサポートしていますか？

HeyGenはAIを活用した編集ツールを使用して正確な音声転写を提供し、ビデオの字幕を自動的に生成します。これにより、アクセシビリティが向上し、話されたコンテンツからクリップを簡単に作成できます。