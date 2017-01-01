clothing line video maker: コレクションを迅速に発表

直感的なテンプレートとシーンを使用して、あらゆるキャンペーンで魅力的な衣料品ブランドビデオを簡単に作成。

HeyGenの「clothing line video maker」機能を活用して、若くてファッションに敏感な大人をターゲットにした新コレクションを発表する30秒のダイナミックなプロモーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは鮮やかでテンポの速いもので、新しい衣服を着たモデルのクイックカットを現代的でアップビートなエレクトロニックミュージックに合わせて紹介します。HeyGenの「テンプレートとシーン」機能を利用して、ソーシャルメディアに最適な洗練されたトレンドセッティングな美学を迅速に実現してください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
社会的に意識の高い消費者を対象に、ブランドのユニークなストーリーと持続可能な実践を紹介する45秒の魅力的なナラティブビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは温かく本格的で、デザインと生産の舞台裏を垣間見せ、インスピレーションを与えるナラティブドリブンなナレーションで補完します。HeyGenの「AIアバター」を活用してブランドの起源を語り、パーソナライズされたプロフェッショナルなタッチを「clothing brand videos」に加えてください。
サンプルプロンプト2
実用的なショッピングを求めるファッションインスピレーションを探している消費者をターゲットに、コレクションの主要アイテムをスタイリングする方法を示す60秒の「バーチャル試着ビデオ」スタイルのチュートリアルを制作してください。ビジュアルスタイルは洗練されて魅力的で、衣服とスタイリングオプションのクリアでクローズアップのショットを提供し、明確で簡潔なナレーションでサポートします。HeyGenの「字幕/キャプション」を使用してアクセシビリティを確保し、重要なスタイリングのヒントを効果的に強調してください。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディア向けの楽しい20秒のコミュニティショーケースビデオを生成し、あなたの衣料品ラインと交流する多様なユーザーを紹介し、エンゲージメントの高いオーディエンスに最適な「clothing brand」を作成してください。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで祝祭的で、ユーザー生成コンテンツをモンタージュに組み込み、人気のあるトレンドのオーディオトラックに合わせて設定します。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、さまざまなソーシャルプラットフォームに簡単に最適化されたビデオを作成してください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

Clothing Line Video Makerの使い方

AI駆動のツールと使いやすいインターフェースを使用して、あなたのデザインを紹介する魅力的なプロモーションビデオを簡単に作成。

1
Step 1
テンプレートを選択
ファッション向けにデザインされたさまざまなプロフェッショナルビデオテンプレートから選択して始めましょう。私たちのプラットフォームは、あなたの衣料品ブランドビデオを迅速に実現するためのさまざまなテンプレートとシーンを提供します。
2
Step 2
ビジュアルをカスタマイズ
製品画像やビデオを統合します。AIアバターを活用して衣料品ラインを紹介し、ダイナミックなプレゼンテーションのためのバーチャル試着ビデオを作成します。
3
Step 3
オーディオとテキストで強化
ボイスオーバー生成機能を使用して魅力的なナラティブを生成します。また、ロイヤリティフリーメディアライブラリからバックグラウンドミュージックを追加して、完璧なトーンを設定できます。
4
Step 4
エクスポートと共有
ロゴやブランドカラーなどのブランディングコントロールを適用して作成を完成させます。完成したら、高品質なプロモーションビデオをソーシャルメディアやeコマースプラットフォーム向けにエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

衣料品コレクションとテスティモニアルを紹介

.

多様なモデルをフィーチャーした衣料品コレクションや、信頼と魅力を築くための本格的な顧客の声を共有する魅力的なビデオを開発。

background image

よくある質問

HeyGenは私のブランドの効果的なclothing line video makerとしてどのように役立ちますか？

HeyGenは、先進的なAIショートビデオメーカー機能を使用して、魅力的な衣料品ブランドビデオを作成する力を提供します。豊富なビデオテンプレートとAI駆動のツールを活用して、デザインを簡単かつ効率的に紹介する高品質なプロモーションビデオを迅速に制作できます。

HeyGenはソーシャルメディアのエンゲージメントのために多様なファッションビデオコンテンツを生成できますか？

はい、HeyGenは強力なファッションビデオメーカーであり、ソーシャルメディア向けの魅力的なコンテンツを作成するのに役立ちます。AIアバターとテキストからビデオへの機能を利用して、ダイナミックな製品デモビデオやその他のクリエイティブなコンテンツを制作し、あなたの衣料品ブランドがプラットフォーム全体で際立つようにします。

HeyGenはeコマースの衣料品ブランドにとって理想的なAI駆動のツールである理由は何ですか？

HeyGenは、使いやすいドラッグアンドドロップエディターとロイヤリティフリーメディアライブラリを備えたビデオ作成を簡素化します。バックグラウンドミュージックを簡単に組み込み、ブランディングコントロールを適用し、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比をリサイズすることで、製品のプレゼンテーションとマーケティング活動を強化します。

HeyGenはユニークでパーソナライズされた衣料品ブランドビデオの作成をどのように支援しますか？

HeyGenはパーソナライズのための強力なツールを提供し、画像をAIビデオに変換し、すべての要素をカスタマイズできます。多様なAIアバターと包括的なブランディングコントロールを使用して、あなたの衣料品ブランドの美学とメッセージを本格的に表現する本当にユニークなプロモーションビデオを作成できます。