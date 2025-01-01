新しい衣料品コレクションのために、最新のトレンドを求める若いファッション志向の消費者をターゲットにした、魅力的な30秒のInstagramリールをデザインしてください。ビジュアルスタイルは、ダイナミックなカットと鮮やかな色調でテンポの速いものにし、アップビートでモダンなエレクトロニック音楽とHeyGenによるエネルギッシュなAIボイスオーバーを伴い、AIアバターが様々なスタイルの衣装を紹介しながらブランドのアイデンティティを示します。

ビデオを生成