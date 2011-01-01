簡単に魅力的なエンドクレジットビデオを作成する
カスタマイズ可能なエンディングとAIアバターを使用して、プロフェッショナルなタッチでアウトロを簡単にデザインしましょう。
Agentは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソーシャルメディアプラットフォームで際立つ45秒のアウトロ動画をデザインしてください。デジタルマーケターやインフルエンサーをターゲットに、ビデオアウトロテンプレートとビデオエフェクトの使用を強調したこのプロンプトは、印象的なエンディングを作成することを目指しています。HeyGenのスクリプトからテキストへのビデオ機能を使えば、メッセージを簡単に取り入れることができ、メディアライブラリは豊富なストックサポートを提供して、ビジュアルを豊かにします。オーディオスタイルはアップビートで魅力的で、視聴者が最後までつながっていることを保証します。
視聴者の関心を引くために、あなたの創造性を際立たせる30秒のビデオ編集エンディングエフェクトを使用してください。YouTuberやブロガーに最適なこのプロンプトは、追加コンテンツを宣伝するためのエンドスクリーンデザインの使用を奨励します。HeyGenのアスペクト比リサイズ＆エクスポート機能により、あなたのビデオは様々なプラットフォームに完璧にフィットします。ビジュアルスタイルはダイナミックでカラフルで、プレミアムストックミュージックコレクションからの活気あるサウンドトラックで補完されています。
あなたのブランドのユニークなアイデンティティを際立たせる60秒のカスタマイズ可能なエンディングビデオを作成しましょう。ビジネスや起業家を対象にしたこのプロンプトは、ブランドロゴの統合とビデオエフェクトの使用に焦点を当て、プロフェッショナルな仕上がりを創出します。HeyGenのテンプレートやシーンを活用して制作プロセスを効率化し、字幕/キャプションでアクセシビリティを高めましょう。ビジュアルスタイルは洗練されており、自信とプロフェッショナリズムを漂わせるサウンドトラックが特徴です。
クリエイティブエンジン
クルーなし。カットなし。ただあなたのAIビデオエージェントが働いているだけ
プロンプト-ネイティブビデオ制作
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と意図を持って作られた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenでは、クリエイターがカスタマイズ可能なエンディングやビデオエフェクトを活用して、魅力的なクレジット映像やアウトロを簡単に作成し、視聴者の関心を高めることができます。
数分で魅力的なソーシャルメディア用のビデオやクリップを生成する.
Quickly create captivating outro videos for social media platforms using HeyGen's drag-and-drop editor and video outro templates.
モチベーショナルビデオで観客にインスピレーションと向上心を与える.
Design impactful end screens and closing credits that leave a lasting impression, integrating brand logos and premium stock music.
よくある質問
HeyGenが私のエンドクレジットビデオをどのように向上させることができますか？
HeyGenでは、クレジットのビデオを引き立てる様々なビデオアウトロテンプレートとビデオエフェクトを提供しています。カスタマイズ可能なエンディングとブランドロゴの統合により、あなたのコンテンツにプロフェッショナルで印象的な仕上がりを提供できます。
HeyGenがアウトロビデオ作成に提供する機能は何ですか？
HeyGenでは、ドラッグアンドドロップエディターと様々なエンドスクリーンデザインオプションを使用してアウトロビデオの作成を簡単に行うことができます。プレミアムストックミュージックを簡単に取り入れ、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整することができます。
HeyGenをビデオ編集のエンディングエフェクトに使用できますか？
はい、HeyGenには充実したメディアライブラリとブランディングコントロールが備わっており、クリエイティブなビデオ編集のエンディングエフェクトをシームレスに適用できます。これにより、ビデオは洗練された統一感のある外観を持つことが保証されます。
エンドスクリーンデザインにHeyGenを選ぶ理由は？
HeyGenは直感的なデザインツールと豊富なテンプレートライブラリで際立っており、エンドスクリーンのデザインを効率的かつカスタマイズ可能にしています。ブランドの色やロゴを簡単に統合して、ビデオ全体での一貫性を保つことができます。