簡単に魅力的なエンドクレジットビデオを作成する

カスタマイズ可能なエンディングとAIアバターを使用して、プロフェッショナルなタッチでアウトロを簡単にデザインしましょう。

Agentは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

結果が気に入らないですか？
これらのプロンプトのいずれかを試してみてください。

プロンプト 1
ソーシャルメディアプラットフォームで際立つ45秒のアウトロ動画をデザインしてください。デジタルマーケターやインフルエンサーをターゲットに、ビデオアウトロテンプレートとビデオエフェクトの使用を強調したこのプロンプトは、印象的なエンディングを作成することを目指しています。HeyGenのスクリプトからテキストへのビデオ機能を使えば、メッセージを簡単に取り入れることができ、メディアライブラリは豊富なストックサポートを提供して、ビジュアルを豊かにします。オーディオスタイルはアップビートで魅力的で、視聴者が最後までつながっていることを保証します。
プロンプト 2
視聴者の関心を引くために、あなたの創造性を際立たせる30秒のビデオ編集エンディングエフェクトを使用してください。YouTuberやブロガーに最適なこのプロンプトは、追加コンテンツを宣伝するためのエンドスクリーンデザインの使用を奨励します。HeyGenのアスペクト比リサイズ＆エクスポート機能により、あなたのビデオは様々なプラットフォームに完璧にフィットします。ビジュアルスタイルはダイナミックでカラフルで、プレミアムストックミュージックコレクションからの活気あるサウンドトラックで補完されています。
プロンプト 3
あなたのブランドのユニークなアイデンティティを際立たせる60秒のカスタマイズ可能なエンディングビデオを作成しましょう。ビジネスや起業家を対象にしたこのプロンプトは、ブランドロゴの統合とビデオエフェクトの使用に焦点を当て、プロフェッショナルな仕上がりを創出します。HeyGenのテンプレートやシーンを活用して制作プロセスを効率化し、字幕/キャプションでアクセシビリティを高めましょう。ビジュアルスタイルは洗練されており、自信とプロフェッショナリズムを漂わせるサウンドトラックが特徴です。
クリエイティブエンジン

クルーなし。カットなし。ただあなたのAIビデオエージェントが働いているだけ

プロンプト-ネイティブビデオ制作

エンドツーエンドのビデオ生成

構造と意図を持って作られた

レビュー

クロージングアップデートビデオメーカーの使用方法

私たちのステップバイステップガイドを使用して、魅力的でプロフェッショナルなエンドクレジット動画を簡単に作成しましょう。

1
Step 1
アウトロビデオを作成する
HeyGenのドラッグアンドドロップエディターを使用して、エンドクレジットビデオのデザインを始めましょう。この直感的なツールを使えば、要素を簡単に配置し、創造的なビジョンに合わせてビデオのエンディングエフェクトをカスタマイズできます。
2
Step 2
ビデオアウトロテンプレートを選択
HeyGenで利用可能な様々なビデオアウトロテンプレートから選択してください。これらのテンプレートはプロフェッショナルな出発点を提供し、視聴者の注意を引きつけるエンドスクリーンを簡単にデザインすることができます。
3
Step 3
プレミアムストックミュージックを追加
HeyGenのメディアライブラリからプレミアムストックミュージックを統合して、クレジットのビデオを強化しましょう。この機能により、ビデオアウトロの完璧なトーンとムードを設定できます。
4
Step 4
ブランドロゴの統合を適用する
ビデオのアウトロがブランドに合致するように、ブランドロゴの統合を適用してください。HeyGenのブランディングコントロールを使用すると、ロゴを簡単に取り入れ、すべてのソーシャルメディアプラットフォームで一貫性を保つことができます。

ユースケース

HeyGenでは、クリエイターがカスタマイズ可能なエンディングやビデオエフェクトを活用して、魅力的なクレジット映像やアウトロを簡単に作成し、視聴者の関心を高めることができます。

AIビデオで顧客の成功事例を魅力的に紹介する

Utilize HeyGen's video editing ending effects to highlight customer achievements, ensuring a professional and polished video conclusion.

よくある質問

HeyGenが私のエンドクレジットビデオをどのように向上させることができますか？

HeyGenでは、クレジットのビデオを引き立てる様々なビデオアウトロテンプレートとビデオエフェクトを提供しています。カスタマイズ可能なエンディングとブランドロゴの統合により、あなたのコンテンツにプロフェッショナルで印象的な仕上がりを提供できます。

HeyGenがアウトロビデオ作成に提供する機能は何ですか？

HeyGenでは、ドラッグアンドドロップエディターと様々なエンドスクリーンデザインオプションを使用してアウトロビデオの作成を簡単に行うことができます。プレミアムストックミュージックを簡単に取り入れ、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整することができます。

HeyGenをビデオ編集のエンディングエフェクトに使用できますか？

はい、HeyGenには充実したメディアライブラリとブランディングコントロールが備わっており、クリエイティブなビデオ編集のエンディングエフェクトをシームレスに適用できます。これにより、ビデオは洗練された統一感のある外観を持つことが保証されます。

エンドスクリーンデザインにHeyGenを選ぶ理由は？

HeyGenは直感的なデザインツールと豊富なテンプレートライブラリで際立っており、エンドスクリーンのデザインを効率的かつカスタマイズ可能にしています。ブランドの色やロゴを簡単に統合して、ビデオ全体での一貫性を保つことができます。