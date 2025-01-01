プロフェッショナルなアウトロのためのニュースアウトロメーカー

HeyGenのボイスオーバー生成とカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、魅力的なニュースアウトロとエンドスクリーンを簡単に作成します。

独立系ジャーナリスト向けに、プロフェッショナルなAIアバターが簡潔な要約を伝える15秒の「ニュースアウトロメーカー」動画を作成し、「ボイスオーバー生成」で明瞭な伝達を実現し、洗練された権威あるビジュアルと音声スタイルを強化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイター向けに、10秒の「YouTubeアウトロ」を想像してください。「カスタマイズ可能なテンプレート」を使用して、活気あるモダンなビジュアルとキャッチーな音楽を作成し、「スクリプトからのテキストビデオ」で簡単にアクションを促すメッセージを完成させます。
サンプルプロンプト2
企業のコミュニケーションチームは、どのようにして効果的なクロージングセグメントを作成できるでしょうか？内部ニュース放送をターゲットにした、プロフェッショナルでブランド化されたビジュアルスタイルと控えめなバックグラウンドミュージックを備えた20秒の「クロージングニュースビデオメーカー」出力を作成し、「メディアライブラリ/ストックサポート」と「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用してさまざまなプラットフォームに対応します。
サンプルプロンプト3
教育コンテンツクリエイターが、30秒の「ニュースアウトロビデオ」でレッスンを締めくくることを支援します。この親しみやすく明確なクリップは、「字幕/キャプション」を利用してアクセシビリティを高め、親しみやすい「AIアバター」を使用して、オンラインコース提供者を含む視聴者に構造化された要約と明確な次のステップを提供し、魅力的でアニメーション化されたビジュアルスタイルを実現します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ニュースアウトロメーカーの使い方

HeyGenの強力なツールを使用して、ニュースレポートやYouTubeチャンネルのためのプロフェッショナルで魅力的なクロージングセグメントを迅速かつ簡単に作成します。

1
Step 1
アウトロを作成
まず、**テンプレートとシーン**から素晴らしいデザインを選択し、プロフェッショナルなニュースアウトロビデオをすぐに開始します。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
スクリプトを入力し、さまざまなスタイルでクロージングメッセージを伝える**AIアバター**を使用して命を吹き込みます。
3
Step 3
ブランディングを強化
**ブランディングコントロール（ロゴ、色）**を使用して独自のビジュアルアイデンティティを統合し、セグメントが常にチャンネルの外観を反映するようにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
作成を完了し、プロフェッショナルなクロージングニュースビデオを簡単に**エクスポートして共有**し、**YouTubeチャンネル**を含む希望のプラットフォームに配信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロフェッショナルなニュースビデオ制作を効率化

AIを活用してプロフェッショナルなニュースビデオセグメントを迅速に組み立て、一貫した品質を確保し、厳しい放送期限を容易に満たします。

よくある質問

HeyGenはニュースビデオとアウトロの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは使いやすいエディターと強力なAIツールを提供し、カスタマイズ可能なテンプレートを使用してプロフェッショナルなニュースビデオやダイナミックなニュースアウトロビデオを迅速に作成できるようにします。

HeyGenでYouTubeアウトロにトーキングアバターを使用できますか？

はい、HeyGenではリアルなトーキングアバターを組み込んで自然な音声のボイスオーバーを生成し、YouTubeアウトロビデオをプロフェッショナルに仕上げることができます。

HeyGenでニュースアウトロビデオをカスタマイズするためのオプションは何ですか？

HeyGenは、さまざまなカスタマイズ可能なテンプレート、バックグラウンドミュージックの追加機能、ブランドキット機能を提供し、ニュースアウトロビデオがチャンネルのアイデンティティに完全に一致するようにします。

HeyGenを使用してクロージングニュースビデオをどのくらい早く作成して共有できますか？

HeyGenのテキストからビデオへのツールを使用すると、高品質のクロージングニュースビデオを迅速に作成できます。作成後は、プロフェッショナルなコンテンツを簡単にエクスポートしてさまざまなプラットフォームで共有できます。