プロフェッショナルなアウトロのためのニュースアウトロメーカー
HeyGenのボイスオーバー生成とカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、魅力的なニュースアウトロとエンドスクリーンを簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイター向けに、10秒の「YouTubeアウトロ」を想像してください。「カスタマイズ可能なテンプレート」を使用して、活気あるモダンなビジュアルとキャッチーな音楽を作成し、「スクリプトからのテキストビデオ」で簡単にアクションを促すメッセージを完成させます。
企業のコミュニケーションチームは、どのようにして効果的なクロージングセグメントを作成できるでしょうか？内部ニュース放送をターゲットにした、プロフェッショナルでブランド化されたビジュアルスタイルと控えめなバックグラウンドミュージックを備えた20秒の「クロージングニュースビデオメーカー」出力を作成し、「メディアライブラリ/ストックサポート」と「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用してさまざまなプラットフォームに対応します。
教育コンテンツクリエイターが、30秒の「ニュースアウトロビデオ」でレッスンを締めくくることを支援します。この親しみやすく明確なクリップは、「字幕/キャプション」を利用してアクセシビリティを高め、親しみやすい「AIアバター」を使用して、オンラインコース提供者を含む視聴者に構造化された要約と明確な次のステップを提供し、魅力的でアニメーション化されたビジュアルスタイルを実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
AIビデオでインパクトのあるニュースアウトロを作成.
高度なAIツールを使用して、チャンネルのブランディングを強化し、視聴者のエンゲージメントを促進する高パフォーマンスのクロージングニュースビデオを迅速に生成します。
魅力的なYouTubeエンドスクリーンとソーシャルクリップを生成.
数分で魅力的なYouTubeアウトロや短いニュースクリップを制作し、視聴者のエンゲージメントを最大化し、プラットフォーム全体でのコンテンツの共有性を高めます。
よくある質問
HeyGenはニュースビデオとアウトロの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは使いやすいエディターと強力なAIツールを提供し、カスタマイズ可能なテンプレートを使用してプロフェッショナルなニュースビデオやダイナミックなニュースアウトロビデオを迅速に作成できるようにします。
HeyGenでYouTubeアウトロにトーキングアバターを使用できますか？
はい、HeyGenではリアルなトーキングアバターを組み込んで自然な音声のボイスオーバーを生成し、YouTubeアウトロビデオをプロフェッショナルに仕上げることができます。
HeyGenでニュースアウトロビデオをカスタマイズするためのオプションは何ですか？
HeyGenは、さまざまなカスタマイズ可能なテンプレート、バックグラウンドミュージックの追加機能、ブランドキット機能を提供し、ニュースアウトロビデオがチャンネルのアイデンティティに完全に一致するようにします。
HeyGenを使用してクロージングニュースビデオをどのくらい早く作成して共有できますか？
HeyGenのテキストからビデオへのツールを使用すると、高品質のクロージングニュースビデオを迅速に作成できます。作成後は、プロフェッショナルなコンテンツを簡単にエクスポートしてさまざまなプラットフォームで共有できます。