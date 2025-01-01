クリニック解説ビデオメーカー：医療概念を簡素化

AIアバターを使用して魅力的な医療解説ビデオを作成し、患者コミュニケーションを革新し、医療トレーニングを効率化します。

サンプルプロンプト1
新しい医療従事者向けに、日常的な医療手順を示す60秒のトレーニングモジュールを開発します。プロフェッショナルでクリーンなイラストグラフィックスタイルを使用し、AIアバターが各ステップを説明することで、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を通じて、医療トレーニングを強化します。
サンプルプロンプト2
地元のクリニックが提供する新しい専門サービスを発表するための30秒のプロモーションビデオを作成します。現代的で明るく魅力的なビジュアルと、明るく親しみやすいトーンで潜在的な患者をターゲットにします。このクリニック解説ビデオは、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用してサービスを紹介し、さまざまなソーシャルプラットフォームでの配信のために簡単にアスペクト比を変更してエクスポートし、効果的な患者コミュニケーションを確保します。
サンプルプロンプト3
クリニックスタッフ向けに、新しい医療プロトコルを説明する45秒の内部解説ビデオを制作します。明確で簡潔な企業スタイルのアニメーションと事実に基づいた情報提供の声で、すべての詳細が吸収されるようにします。この医療解説ビデオは、HeyGenの自動字幕/キャプションとプロフェッショナルなテンプレート＆シーンを活用し、効率的な内部コミュニケーションと理解を促進します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クリニック解説ビデオメーカーの使い方

複雑な医療情報を迅速に魅力的な解説ビデオに変換し、患者の理解を深め、医療従事者のコミュニケーションを効率化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
プラットフォームに医療コンテンツを入力し、テキストからビデオを生成します。これが明確で正確な患者教育の基盤となります。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選び、メッセージを視覚的に表現します。これにより、医療解説ビデオがより魅力的で親しみやすくなります。
3
Step 3
ブランディングとビジュアルを適用
クリニックのロゴや色をブランディングコントロールを使って統合するか、さまざまなビデオテンプレートから選択します。これにより、ビデオがプロフェッショナルなイメージに一致し、一貫した患者コミュニケーションが確保されます。
4
Step 4
解説ビデオをエクスポート
自動ボイスオーバー生成と字幕を追加してビデオを完成させ、希望のアスペクト比でエクスポートします。これにより、あらゆるプラットフォームで使用可能な高品質でプロフェッショナルな解説ビデオが提供されます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教育のリーチを拡大

より包括的な医療コースや教育コンテンツを制作し、患者や専門家のグローバルなオーディエンスに効果的にリーチします。

よくある質問

HeyGenは医療従事者向けの医療解説ビデオの作成をどのように強化しますか？

HeyGenは、AIアバターとカスタムアニメーション医療コンテンツを使用して、医療従事者が魅力的な医療解説ビデオを作成するのを支援します。当プラットフォームは複雑な医療概念を簡素化し、ヘルスケアブランディングに合わせた洗練されたプロフェッショナルなコミュニケーションを可能にします。

HeyGenはビデオで複雑な医療概念を簡素化するためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは、AIアバターやテキストからビデオへの機能を通じて、複雑な医療概念を簡素化します。これにより、医療従事者は複雑な情報を簡単に明確な患者教育ビデオに変換できます。

HeyGenで医療アニメーションのビジュアルスタイルとブランディングをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは医療アニメーションのカスタマイズオプションを豊富に提供しており、ブランディングコントロールや多様なビデオテンプレートを含んでいます。これにより、クリニックのアイデンティティを反映したアニメーションビデオを作成し、一貫したプロフェッショナルな患者コミュニケーションを確保できます。

HeyGenは効果的な患者教育と医療トレーニングの取り組みをどのようにサポートしますか？

HeyGenは、リアルなボイスオーバー生成を備えた使いやすいインターフェースを提供し、魅力的なコンテンツの作成をサポートします。これにより、医療従事者は高品質なトレーニングビデオを提供し、患者の理解を効率的に向上させることができます。