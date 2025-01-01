臨床試験トレーニングビデオを簡単に最適化
臨床試験デザインの効果的なトレーニングビデオで臨床研究チームを強化します。AIアバターを使用してプロフェッショナルなコンテンツを即座に作成します。
臨床試験スタッフ向けに、「インフォームドコンセント」の重要性と患者とのやり取りにおける「倫理的配慮」を強調した1分間のトレーニングモジュールを開発してください。リアルなシナリオ描写を取り入れた繊細で明確なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの「AIアバター」を使用して多様な患者とスタッフのやり取りを安心感のある音声トーンで表現します。
経験豊富な臨床試験スタッフを対象にした「有害事象の基本と収集」に関する45秒のリフレッシャービデオを制作してください。ビジュアルプレゼンテーションは手続き的で直接的であり、重要なポイントを強調する画面上のテキストハイライトを特徴とし、直接的で指導的な声を補完します。HeyGenの「字幕/キャプション」を活用して、最大限のアクセシビリティと理解を確保してください。
臨床研究コーディネーターとデータマネージャー向けに、「プロトコル登録と結果システム」の複雑さを説明し、「ユーザーエクスペリエンス」を最適化するための2分間の包括的なガイドを設計してください。このビデオは、画面録画スタイルのビジュアルと、HeyGenの「ボイスオーバー生成」によって完全にサポートされた正確でガイドする声を持つ専門家のアバターを組み合わせ、シームレスな説明を提供します。
よくある質問
HeyGenは臨床試験トレーニングビデオの作成をどのように強化しますか？
HeyGenは、AIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、臨床研究の専門家が魅力的なトレーニングビデオを迅速に制作できるようにします。これにより、重要な臨床試験コンテンツの開発が効率化され、知識の効果的な普及が保証されます。
HeyGenは臨床試験デザインとフェーズに関する詳細なビデオを開発するためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、スクリプトからのテキストビデオ生成、カスタムブランディングコントロール、包括的なメディアライブラリサポートなどの強力な機能を提供し、複雑な臨床試験デザインの原則やさまざまなフェーズを明確に表現します。これらのツールは、正確で視覚的に魅力的な技術コンテンツの作成を可能にします。
HeyGenは、インフォームドコンセントや有害事象などのトピックをカバーする臨床試験スタッフと研究者向けのトレーニングビデオの制作を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは、臨床試験スタッフと研究者向けのターゲットトレーニングビデオを迅速に作成し、インフォームドコンセントや有害事象の基本と収集などの重要なトピックを簡単にカバーできます。スクリプトからのテキストビデオ機能とボイスオーバー生成により、包括的な教育資料の制作が簡単になります。
HeyGenはオンデマンドまたはストリーミングの臨床研究トレーニングコンテンツの配信をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、さまざまなアスペクト比で高品質の臨床研究トレーニングビデオを簡単にエクスポートできるようにし、オンデマンドビデオプラットフォーム、ストリーミングサービス、またはYouTubeビデオとしても適しています。これにより、効果的な学習体験のための柔軟で広範なアクセスが保証されます。