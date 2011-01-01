説明者 臨床試験参加者向けビデオメーカー
AIアバターを使用して患者教育を向上させ、ヘルスケアマーケティングを合理化するための魅力的な臨床試験説明ビデオを作成します。
エージェントは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために作られた最初のクリエイティブエンジンです。
臨床試験の重要性について患者を教育したい医療専門家向けに作られたこの60秒のヘルスケア説明ビデオは、HeyGenのスクリプトからテキストへのビデオ機能を使用して、情報内容とダイナミックなビジュアル及びAIアバターをシームレスに組み合わせ、魅力的で教育的な体験を提供します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでありながら親しみやすく、より広い観客に臨床試験プロセスを解き明かすことを目指しています。
ヘルスケアマーケターを対象とした30秒のアニメーションビデオは、HeyGenのビデオテンプレートの力を活用して説得力のある臨床試験の説明ビデオを作成することを紹介しています。ナレーションは、高品質なコンテンツを迅速に制作するためのテンプレートの使用の容易さを強調しており、患者教育に焦点を当てています。ビジュアルスタイルは鮮やかでモダンであり、複雑なヘルスケアの話題を伝える革新的な方法を求めるマーケターに訴求します。
この45秒の患者教育ビデオでは、臨床試験が医療の進歩にどのような役割を果たしているかを探ります。患者とその家族を対象に、HeyGenのメディアライブラリとストックサポートを使用して、現実世界のイメージとAIボイスオーバーを取り入れ、信頼できる情報満載のナレーションを作成しています。ビジュアルスタイルは温かみがあり、安心感を与えるように設計されており、視聴者の信頼と理解を築くことを目指しています。
クリエイティブ エンジン
クルーなし。カットなし。ただあなたのAIビデオエージェントが働いているだけ
プロンプト-ネイティブビデオ制作
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンド動画生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と意図を持って作られています
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenは、AI駆動のツールを活用して、医療専門家が説得力のある臨床試験の説明ビデオを作成し、患者教育とエンゲージメントを向上させることを支援します。
医療トピックを簡素化し、医療教育を向上させる.
Transform complex clinical trial information into easy-to-understand explainer videos, improving patient comprehension and participation.
AIを活用してトレーニングの参加率と維持率を向上させる.
Utilize AI voiceover and video templates to create engaging healthcare explainer videos that captivate and educate trial participants.
よくある質問
HeyGenが説明動画の作成をどのように向上させますか？
HeyGenは、AIアバターやボイスオーバー生成を含むAI駆動ツールで、説明ビデオの作成を革新しています。これらの機能にカスタマイズ可能なビデオテンプレートを組み合わせることで、魅力的なヘルスケア説明ビデオや臨床試験説明ビデオを簡単に制作できます。
ヘイジェンがヘルスケアマーケティングに最適な理由は何ですか？
HeyGenは、複雑な情報を効果的に伝えるアニメーションビデオを作成できる能力のため、ヘルスケアマーケティングに理想的です。スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能やブランディングコントロールなどの機能を備えており、HeyGenはあなたのヘルスケア説明ビデオを情報的かつ視覚的に魅力的なものにします。
HeyGenは患者教育ビデオの支援をすることができますか？
はい、HeyGenは患者教育ビデオを作成するのに最適です。豊富なリソースを提供するメディアライブラリとストックサポートがあり、AIボイスオーバーと字幕が多様な視聴者に明瞭さとアクセシビリティを保証します。
アニメーションビデオ制作にHeyGenを選ぶ理由は何ですか？
アニメーションビデオ制作にHeyGenを選ぶ理由は、アスペクト比のリサイズやエクスポートなど、あらゆるプラットフォームに合わせたビデオを作成するための包括的なツールセットを提供しているからです。これにより、多様でプロフェッショナルなヘルスケアの説明ビデオを作成するのに優れた選択となります。