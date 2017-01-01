臨床試験説明ビデオジェネレーター：募集を簡素化
スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、患者教育とインフォームドコンセントのための魅力的なアニメーションビデオを簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
臨床研究者を対象にした45秒の簡潔なビデオを作成し、「AIビデオメーカー」が研究の「募集と保持」をどのように効率化できるかを紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、エネルギッシュで権威あるナレーションを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、研究プロトコルを魅力的なアウトリーチに変換することで、コンテンツを迅速に生成する効率性を強調します。
将来の試験参加者向けに、30秒のインパクトのあるビデオをデザインし、明確な「医療コミュニケーション」を通じて「インフォームドコンセント」の概念を簡素化します。このビデオは、クリーンでインフォグラフィックにインスパイアされたビジュアルスタイルと安心感のある安定した音声リズムを特徴とします。HeyGenのナレーション生成が一貫したプロフェッショナルなナレーションを保証し、理解と信頼を高める方法を強調します。
製薬マーケティングチーム向けに設計されたダイナミックな60秒の「説明ビデオ」を制作し、教育コンテンツの迅速な作成を示します。ビジュアルスタイルは活気に満ちた現代的なもので、アップビートなバックグラウンドトラックを使用し、使いやすさを示します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンが、ユーザーがゼロから始めることなく、プロフェッショナルな品質のビデオを迅速に構築できる方法を紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして臨床試験説明ビデオジェネレーターとして機能しますか？
HeyGenは、患者教育とインフォームドコンセントのプロセスを効率化し、魅力的な臨床試験説明ビデオを簡単に作成できるようにします。私たちのAIビデオメーカーは、スクリプトをプロフェッショナルなビデオコンテンツに変換し、明確な医療コミュニケーションを保証します。
HeyGenは患者募集のための説明ビデオの作成を簡素化できますか？
もちろんです。HeyGenは、先進的なAIアバターとスクリプトからのシームレスなテキスト-to-ビデオ機能を通じて、患者募集と保持のための魅力的な説明ビデオの作成を簡素化します。このエンドツーエンドのビデオ生成プロセスには、高品質のナレーション生成と自動字幕/キャプションが含まれています。
HeyGenはアニメーション説明ビデオのためにどのようなクリエイティブリソースを提供しますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなテンプレートとシーンを含む豊富なクリエイティブリソースを提供し、ニーズに合わせた魅力的なアニメーション説明ビデオをデザインできます。これにより、視覚的に魅力的な患者教育資料と効果的な医療コミュニケーションが可能になります。
HeyGenはより広範な医療コミュニケーションのニーズにどのように対応しますか？
HeyGenは、多様な医療コミュニケーションを可能にする多用途なAIビデオメーカーであり、スタッフトレーニング、患者オンボーディング、公共意識向上のための多様なビデオを作成できます。私たちの直感的なプラットフォームは、すべてのコミュニケーション目標に対して影響力のあるコンテンツの作成を可能にします。