潜在的な参加者を対象にした60秒の魅力的な「臨床試験説明ビデオジェネレーター」ビデオを開発し、プロセスを解明します。このビデオは、温かく親しみやすいビジュアルスタイルと落ち着いた音声トーンを採用し、明確な「患者教育」に焦点を当てます。HeyGenのAIアバターを活用して、複雑な情報をわかりやすく親しみやすい形で提示し、視聴者が何を期待すべきかを理解するのを助けます。

