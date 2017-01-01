臨床トレーニングビデオメーカー: AI医療トレーニング

効果的に魅力的な医療トレーニングビデオを作成します。スクリプトをダイナミックなビデオに変換する強力なテキストからビデオへの機能を活用してください。

HeyGenのAIビデオジェネレーターがどのように臨床トレーニングビデオの作成を簡素化するかを示す、医療IT専門家向けの1分間の紹介ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、さまざまなプロフェッショナルなテンプレートとスムーズなトランジションを紹介し、明確で権威あるAIのナレーションを伴います。AIアバターを利用して複雑な医療情報を伝えることの容易さを強調してください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
臨床教育者向けに、既存の文書から医療トレーニングビデオを効率的に生成するプロセスを示す90秒の指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンで教育的であり、画面上のテキストと医療図の例を特徴とし、親しみやすく情報豊かなナレーションを伴います。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能の力を強調してください。
サンプルプロンプト2
HeyGenがHIPAAおよびコンプライアンスに配慮したオンラインコース作成をどのように支援するかに焦点を当てた、病院管理者向けの2分間のコンプライアンス研修モジュールを制作してください。ビジュアルとオーディオのスタイルは真剣でプロフェッショナルであり、関連する医療画像のための統合メディアライブラリ/ストックサポートを備えたプロフェッショナルなテンプレートを使用します。詳細な規制コンテンツを明確かつ一貫して提示する方法を紹介してください。
サンプルプロンプト3
学習と開発の専門家向けに、医学生向けの魅力的なコンテンツを作成する方法を示す45秒のマイクロラーニングスニペットをデザインしてください。ビジュアルスタイルはダイナミックで簡潔であり、クイックカットとインパクトのあるビジュアルを特徴とし、エネルギッシュで明確なナレーションを補完します。さまざまなプラットフォームでの配信のためのアスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を指摘してください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

臨床トレーニングビデオメーカーの使い方

AIを使ってプロフェッショナルな医療トレーニングビデオを簡単に作成します。臨床スクリプトを魅力的なビジュアル学習体験に変換し、明確さとコンプライアンスを確保します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、臨床トレーニングスクリプトをプラットフォームに貼り付け、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、初期のビデオコンテンツを即座に生成します。
2
Step 2
AIアバターを選ぶ
多様なAIアバターから選択し、インストラクターや医療専門家を表現し、医療トレーニングビデオにプロフェッショナルで魅力的なプレゼンテーションを確保します。
3
Step 3
プロフェッショナルテンプレートを適用する
教育および臨床の文脈に合わせたプロフェッショナルテンプレートとシーンを適用して、ビデオの視覚的な魅力と構造を強化します。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポートする
高品質な臨床トレーニングビデオを最終化し、学習プラットフォーム全体でシームレスに共有および展開する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

オンライン臨床コースを拡大

.

AIを活用して臨床トレーニングを拡大し、より多くのオンラインコースを迅速に作成して、より広範なグローバルな専門家の受講者にリーチします。

background image

よくある質問

HeyGenはAIでどのようにビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIを活用して、テキストスクリプトをリアルなAIアバターを特徴とする魅力的なビデオに変換します。この強力なAI駆動の自動化により、オンラインコース作成を含むさまざまな用途のコンテンツ制作が効率化されます。

HeyGenは臨床トレーニングビデオに適した技術的特徴を持っていますか？

HeyGenは、AIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、プロフェッショナルな臨床トレーニングビデオを作成するための直感的なプラットフォームを提供します。広範なメディアライブラリとブランディングコントロールにより、特定の学習と開発基準に正確に従うことができます。

HeyGenはビデオコンテンツのための高度なAIナレーションと多言語サポートを提供していますか？

はい、HeyGenは洗練されたAIナレーション機能を組み込んでおり、ユーザーが複数の言語で自然な音声のナレーションを生成できるようにします。さらに、自動字幕とキャプションを追加することで、オンラインコース作成のアクセシビリティとリーチを向上させます。

HeyGenのAI自動化とテンプレートはどのように生産効率を向上させますか？

HeyGenはAI駆動の自動化と幅広いプロフェッショナルテンプレートを通じて、ビデオ制作の効率を大幅に向上させます。チームはプラットフォーム内でシームレスに協力し、一貫性のある高品質なマイクロラーニングコンテンツをより迅速に作成できます。