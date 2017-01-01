臨床トレーニングビデオジェネレーター: 医療教育を変革

医療スタッフのオンボーディングと患者教育をコンプライアントなトレーニングビデオで効率化。スクリプトからのテキスト-to-ビデオで迅速なコンテンツ作成を実現。

患者とその家族に一般的な術後ケアの手順を説明する60秒の指導ビデオをデザインしてください。視覚スタイルは安心感があり明確で、フレンドリーなAIアバターが落ち着いた声で視聴者をステップバイステップで案内し、患者教育を向上させます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
忙しいクリニックに新しく参加する医療スタッフを対象とした90秒のオンボーディングビデオを制作してください。プロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用し、ダイナミックなトランジションで主要な施設のプロトコルとチームメンバーを紹介し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオワークフローを通じて初期トレーニングビデオを魅力的かつ効率的にします。
サンプルプロンプト2
既存の臨床スタッフ向けに、新しいデータプライバシー規制に焦点を当てた45秒のコンプライアンス更新を開発してください。視覚と音声スタイルは明確で簡潔であり、重要な情報を権威あるAIの声で伝え、字幕/キャプションを含めてコンプライアントなトレーニングビデオの知識保持を最大化します。
サンプルプロンプト3
医療技術者と専門家向けに、新しい診断用臨床トレーニングビデオジェネレーターの基本操作を示す75秒のクイックガイドを作成してください。視覚的なプレゼンテーションは詳細かつ正確であり、メディアライブラリ/ストックサポートを利用して明確なデモンストレーションを行い、よく構成されたスクリプトからビデオを簡単に生成します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

臨床トレーニングビデオジェネレーターの使い方

AI駆動の自動化で高品質でコンプライアントな臨床トレーニングビデオを迅速に制作し、医療スタッフのオンボーディングと患者教育を向上させます。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、臨床トレーニングのテキストをプラットフォームに貼り付けます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、コンテンツを瞬時にビデオストーリーボードに変換し、効果的な学習の基盤を築きます。
2
Step 2
ビジュアルを選択
多様なAIアバターや事前デザインされたテンプレートとシーンから選択してメッセージを強化します。バーチャルプレゼンターをカスタマイズして、プロフェッショナルに機関を代表させましょう。
3
Step 3
プロフェッショナルな仕上げを追加
高品質な音声オーバー生成でビデオを洗練し、明確なコミュニケーションを確保します。ロゴや色などのブランディングコントロールを適用して、一貫性のあるコンプライアントなトレーニング体験を維持します。
4
Step 4
エクスポートと展開
好みのアスペクト比を選択してビデオをエクスポートし、コンテンツを完成させます。LMSや内部プラットフォームでプロフェッショナルトレーニングビデオを展開し、知識保持を最大化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングのエンゲージメントと保持を向上

.

ダイナミックなAIアバターと音声オーバーを活用して、魅力的なトレーニングビデオを作成し、トレーニーのエンゲージメントと知識保持を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてスクリプトのアイデアを魅力的な医療ビデオ制作に変えることができますか？

HeyGenの強力なテキスト-to-ビデオ機能により、書かれたスクリプトを迅速にプロフェッショナルな医療ビデオ制作に変換できます。これにより、コンテンツ作成プロセスが効率化され、スクリプト生成と視覚的ストーリーテリングが容易になります。

HeyGenはAIアバターを使用したトレーニングビデオの作成を簡素化するテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはトレーニングビデオを迅速に開始するためのカスタマイズ可能なテンプレートを豊富に提供しています。リアルなAIアバターやバーチャルヒューマンを簡単に統合し、広範なデザイン経験なしで魅力的なコンテンツを提供できます。

HeyGenは効率的な医療ビデオ制作のためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenはAI駆動の自動化を提供する包括的な生成AIプラットフォームであり、医療ビデオ制作をサポートします。ユーザーは高品質なAI音声オーバー、カスタムブランディングコントロール、広範なメディアライブラリなどの機能を活用してクリエイティブな成果を向上させることができます。

HeyGenのAIアバターとブランディングを患者教育資料にカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはAIアバターの広範なカスタマイズを可能にし、ブランドアイデンティティに合わせることができます。また、ロゴや色などのブランディングコントロールを適用して、プロフェッショナルで一貫性のある患者教育ビデオを作成できます。