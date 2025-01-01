臨床プロトコル説明ジェネレーター：試験を簡素化
AIを活用したテキストからビデオへの自動化で複雑な臨床プロトコルの説明を簡素化し、患者教育とインフォームドコンセントのプロセスを効率化します。
臨床試験マネージャーとプロジェクトリーダー向けに90秒のビデオを作成し、プロトコルジェネレーターを通じて得られる効率性を強調します。ビデオは動的でイラスト的なビジュアルスタイルを持ち、プロセスフローを示す魅力的なアニメーションとプロフェッショナルなナレーションを組み合わせ、生成AIと強力なプロトコルテンプレートが迅速なテキストからビデオへの制作をどのように可能にするかを強調します。
統計学者とリスク管理チームを対象にした2分間の技術ビデオを制作し、臨床試験プロトコルソフトウェアが正確なリスク評価のために高度なAIをどのように統合しているかを詳述します。ビジュアルはデータ駆動型で、チャートや図を取り入れ、正確で説明的なナレーションをサポートし、自動字幕/キャプションで明確さを確保し、関連する画像のための豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用します。
新しいユーザーと部門長向けに45秒の紹介ビデオをデザインし、重要なプロトコル文書を作成するためのユーザーフレンドリーなインターフェースを示します。ビジュアルの美学は明るく、アクセスしやすく、直感的であり、使いやすさを示すためにフレンドリーで歓迎的なAIアバターが主要な機能を説明し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなアスペクト比でエクスポートする機能を備えています。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは臨床プロトコル説明ビデオの生成をどのように支援しますか？
HeyGenは高度なAIとテキストからビデオへの技術を活用して、臨床プロトコル説明ビデオの作成を効率化します。ユーザーは自動化されたプロトコルスクリプトを生成し、リアルなAIアバターを展開して複雑なプロトコル文書を効果的に伝えることができます。
HeyGenは臨床試験プロトコルソフトウェアのニーズに対してどのような高度な機能を提供しますか？
HeyGenは、影響力のある臨床試験プロトコルビデオを開発するために設計されたユーザーフレンドリーなインターフェースを備えたクラウドベースのプラットフォームを提供します。さまざまなプロトコルテンプレートを提供し、生成AIを活用してコンテンツ作成を強化し、明確なコミュニケーションを確保します。
HeyGenは臨床研究の患者教育とインフォームドコンセントを向上させるために使用できますか？
もちろんです。HeyGenは複雑なプロトコル文書を魅力的な説明ビデオに変換することで、患者教育とインフォームドコンセントのプロセスを大幅に改善できます。このビジュアルアプローチは、重要な情報を明確かつ効果的に伝えるのに役立ちます。
HeyGenの効果的なプロトコル説明生成を支える技術的能力は何ですか？
HeyGenは高度な生成AIを活用してテキストからビデオへの機能を強化し、動的な臨床プロトコルの説明を作成します。この技術により、AIアバターと自動化されたプロトコルスクリプトのシームレスな統合が可能になり、プロフェッショナルなビデオコンテンツを提供します。