最も簡単な臨床概要ビデオメーカー
複雑な医療スクリプトを、私たちの高度なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能で、魅力的な臨床概要ビデオに簡単に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
医療専門家と医学生を対象にした45秒の医療説明ビデオを開発してください。新しい治療プロトコルの臨床概要を提供します。ビデオは、プロフェッショナルでデータ駆動型の視覚スタイルを採用し、アニメーション図や画面上のテキストを組み込んで権威あるボイスオーバーをサポートします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用してコンテンツ作成を効率化し、プロフェッショナルなテンプレートとシーンを統合して洗練されたプレゼンテーションを実現してください。
一般の人々を対象にした30秒のソーシャルメディアビデオを作成し、地域の健康イニシアチブを促進します。視覚と音声のスタイルは明るく、ダイナミックで楽観的なもので、エネルギッシュな音楽と鮮やかなグラフィックがすぐに注意を引くようにしてください。音声なしの視聴者のためにHeyGenの字幕/キャプションを実装し、さまざまなプラットフォームに最適化するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してください。
新しい専門クリニックを紹介する50秒のプロモーション医療ビデオを制作し、地域の住民や専門的な医療サービスを求める潜在的なクライアントを対象にします。視覚と音声のプレゼンテーションは、温かく、招待的で非常にプロフェッショナルなもので、高品質のストック映像を使用して信頼と専門性を伝え、柔らかく安心感のある背景音楽と組み合わせます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用し、さまざまなテンプレートとシーンを通じてカスタマイズして視覚的な魅力を高めてください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは患者教育ビデオや医療説明コンテンツの作成にどのような利点を提供しますか？
HeyGenは、医療専門家が高品質な患者教育ビデオや医療説明ビデオを簡単に制作できるようにします。ユーザーはスクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、複雑な情報を魅力的な視覚コンテンツに迅速に変換し、全体的な医療コミュニケーションを向上させます。
HeyGenは臨床概要ビデオのためのAIアバターやスクリプトからのテキスト-to-ビデオの機能を提供していますか？
はい、HeyGenはプロフェッショナルな臨床概要ビデオの作成を完全にサポートする高度なAIビデオメーカーです。リアルなAIアバターと強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を備えており、医療研究や臨床試験のための魅力的なビジュアルをテキストから生成できます。
HeyGenは魅力的なプロモーション医療ビデオやマーケティングコンテンツの作成にどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは、プロモーション医療ビデオや効果的な医療マーケティングのための包括的なツールを提供しています。カスタマイズ可能なテンプレートとシーン、多用途なボイスオーバー生成、字幕/キャプションの追加機能を備え、影響力のあるソーシャルメディアビデオやその他のマーケティング資産を作成するのに役立ちます。
HeyGenは医療専門家がさまざまなコミュニケーションニーズのためのビデオ制作をどのように効率化しますか？
HeyGenは、AIアバターや効率的なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能などの直感的な機能を提供することで、ビデオ制作を大幅に効率化します。これにより、医療チームは臨床概要から内部医療コミュニケーションまで、多様なコンテンツを迅速に作成し、貴重な時間とリソースを節約できます。