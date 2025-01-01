ヘルスケアマーケティングのためのクリニックサービスプロモビデオメーカー

AIテキスト-to-ビデオを使用して、ヘルスケアマーケティングのためのプロフェッショナルなプロモビデオを簡単に作成し、患者のエンゲージメントを向上させます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
懐疑的な患者に信頼を与えるために、患者のポジティブな体験に焦点を当てた45秒の心温まるビデオテスティモニアルを生成します。ビジュアルとオーディオスタイルは本物で共感的であるべきで、リアルに感じられるストック映像やアニメーションセグメントを使用し、柔らかく心を高揚させるバックグラウンドミュージックと組み合わせます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して構成されたナラティブは、変革を詳細に説明し、効果的なヘルスケアビデオの強力な例となります。
サンプルプロンプト2
予防医療に興味のある家族や個人を対象にした60秒の説明ビデオを開発します。ビデオは、健康概念を示す魅力的なアニメーショングラフィックスを備えた明確でモダンなビジュアルスタイルが必要で、親しみやすくも権威ある声のナレーションでサポートされます。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用してアクセシビリティを確保し、健康維持についてのインパクトのある教育ビデオにします。
サンプルプロンプト3
技術に精通した患者や同業者向けに、クリニックの最先端技術やユニークな治療アプローチを強調する20秒のダイナミックな短編ビデオを制作します。ビジュアルの美学は洗練され、プロフェッショナルで活気に満ち、医療をテーマにしたスタイルと高解像度のイメージを組み込み、アップビートなインストゥルメンタルトラックを使用します。このビデオは、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して迅速に作成でき、革新を伝えるリアルなビジュアルを示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クリニックサービスプロモビデオメーカーの使い方

AIとカスタマイズ可能なヘルスケアビデオテンプレートを活用して、クリニックサービスのプロフェッショナルなプロモーションビデオを簡単に作成し、患者を引き付け、専門知識を簡単に示します。

1
Step 1
テンプレートまたはAIオプションを選択
HeyGenのカスタマイズ可能なヘルスケアビデオテンプレートの幅広い選択肢から選び、クリニックのプロモーションビデオを迅速に開始します。
2
Step 2
クリニックの詳細を追加
HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートと直感的なコントロールを使用して、テキスト、画像、ブランド要素を追加し、クリニックの独自のアイデンティティを反映させてビデオをパーソナライズします。
3
Step 3
ナレーションと字幕を適用
プロフェッショナルなナレーションを生成し、HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して明確さとアクセシビリティを確保し、メッセージがより広い視聴者に効果的に届くようにします。
4
Step 4
プロモをエクスポートして共有
HeyGenのアスペクト比のリサイズ＆エクスポート機能を使用して高解像度のビデオをエクスポートし、ソーシャルメディアビデオキャンペーン、待合室ディスプレイ、デジタル広告に備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

患者の成功事例を強調

満足した患者からの感動的なビデオテスティモニアルを制作し、信頼を築き、クリニックのケアの質を効果的に宣伝します。

よくある質問

HeyGenはどのように効果的なAIヘルスケアビデオメーカーとして機能しますか？

HeyGenは、クリニックや病院がプロフェッショナルなプロモビデオや教育コンテンツを効率的に制作できるように、魅力的なヘルスケアビデオの作成を簡素化します。AIを活用した機能により、ビデオ制作プロセス全体が効率化され、強力なAIヘルスケアビデオメーカーとなります。

HeyGenはヘルスケアマーケティングにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？

HeyGenは、医療をテーマにしたスタイルを含む多様なカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供し、ヘルスケアマーケティングや説明ビデオに最適です。ユーザーは独自のプロンプトを作成してユニークなビジュアルヘルスコンテンツを生成し、視聴者に響く歓迎的なビデオを作成できます。

技術的なスキルがなくてもHeyGenでヘルスケアビデオを作成するのは簡単ですか？

もちろんです。HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターを備えており、誰でも高解像度のヘルスケアビデオを作成できます。AIテキスト-to-ビデオ機能により、複雑なビデオエディターの経験が不要で、迅速なコンテンツ生成が可能です。

クリニックサービスプロモビデオのためにAIアバターをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenではクリニックサービスを表現するためにAIアバターを選択しカスタマイズすることができ、プロモビデオのリアルなビジュアルを強化します。ブランドコントロールを統合して、すべてのコンテンツに一貫したプロフェッショナルな外観を持たせることができます。