クリニックオンボーディングビデオジェネレーター：トレーニングの効率化
医療専門家向けの魅力的でコンプライアントなオンボーディングビデオを作成し、AIアバターを活用して知識の定着を向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のクリニックスタッフ向けに、患者データの取り扱いに関する新しいコンプライアンス手順を説明する90秒の指導ビデオを開発します。このビデオは、ソフトウェアのワークフローの画面録画デモを組み込み、アクセシビリティと明確さのために字幕/キャプションを利用し、直接的で簡潔なビジュアルスタイルが必要です。これにより、重要な更新を迅速にスタッフに伝え、スクリプトからのテキストを使用して広範な対面セッションなしでコンプライアントなトレーニングを確保します。
専門クリニックサービスの事前訪問プロセスを説明する45秒の患者オンボーディングビデオを制作し、新しい患者が快適で情報を得られるようにします。ビデオは落ち着いた安心感のあるビジュアルスタイルを持ち、迅速な作成のために事前にデザインされたテンプレートとシーンを活用し、ステップを説明するためにメディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを組み込みます。これにより、患者体験が向上し、チェックイン時の管理負担が軽減され、貴重な患者オンボーディングビデオ作成ツールとして機能します。
クリニックの管理者とITマネージャー向けに、内部コミュニケーションとトレーニングのためのAIビデオ作成プラットフォームの統合の利点と容易さを紹介する2分間の内部ビデオを設計します。ビジュアルとオーディオスタイルは現代的でダイナミックかつ説得力があり、スクリプトからのテキストを使用してプレーンテキストを効率的に洗練されたビデオに変換する方法を示し、アスペクト比のリサイズとエクスポートがさまざまな内部スクリーンやプラットフォームにコンテンツを適応させる方法を言及します。これにより、クリニックのコミュニケーションを簡単に更新するためのプラットフォームの技術的能力が強調されます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして高品質なクリニックオンボーディングビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenはその高度なAIビデオジェネレーターを利用して、医療機関が高品質なクリニックオンボーディングビデオを簡単に作成できるようにします。このプラットフォームはプロセス全体を効率化し、新入社員や医療専門家向けの魅力的なトレーニングビデオを効率的に制作することができます。
HeyGenはテキストスクリプトをAIアバターとボイスオーバーを使ったプロフェッショナルなオンボーディングビデオに変換できますか？
もちろんです。HeyGenの強力なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用すると、プレーンテキストを瞬時に洗練されたオンボーディングビデオに変換できます。多様なAIアバターと自然な音声のAIボイスオーバーを追加することで、HeyGenはインパクトのあるコンテンツを作成するためのオールインワンAIビデオ作成プラットフォームとなります。
医療オンボーディングコンテンツのブランドカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenは、医療オンボーディングビデオがクリニックのアイデンティティに完全に一致するように、広範なブランドカスタマイズオプションを提供します。ロゴやブランドカラーを適用し、さまざまなオンボーディングビデオテンプレートから選択することで、新しいチームメンバーに一貫性のあるプロフェッショナルな体験を提供できます。
HeyGenは既存の学習管理システム（LMS）との統合やグローバルチーム向けのビデオ翻訳をサポートしていますか？
はい、HeyGenはシームレスなLMS統合をサポートしており、トレーニングビデオを既存のシステム内で簡単に展開でき、スムーズなオンボーディングプロセスを確保します。さらに、HeyGenは140以上の言語にビデオを翻訳することができ、グローバルチームや多様な医療専門家向けに効果的なコミュニケーションとトレーニングを可能にします。