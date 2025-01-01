クリニック紹介ビデオジェネレーター：プロフェッショナルなビデオを作成

直感的なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、プロフェッショナルなクリニック紹介ビデオを迅速に制作し、患者を教育します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

既存の患者向けに、一般的な手順や新しいサービスを説明する45秒の患者教育ビデオを想像してください。この「ヘルスケアビデオメーカー」作成は、情報豊かで明確なグラフィックベースのビジュアルスタイルを持ち、親しみやすく知識豊富な声でサポートされます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を利用して、詳細な医療説明を魅力的なビジュアルにシームレスに変換し、患者が自分のケアパスを明確かつ自信を持って理解できるようにします。
クリニックの管理者を対象に、効果的にブランドのアウトリーチを行うことを目指した60秒のプロフェッショナルなクリニック紹介ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは洗練され、一貫したブランドイメージを反映し、クリニックの独自のアイデンティティを示し、権威あるプロフェッショナルな声で重要なメッセージを伝えます。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、「クリニックイントロビデオメーカー」がどのように簡単にカスタマイズできるかを示し、すべての要素がクリニックの特定の美学と価値観に一致するようにします。
専門的な医療実践のための複雑な情報を明確に伝えるという課題に対処するために、幅広い多様な患者層を対象とした30秒のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはモダンでクリーンであり、多才で魅力的な声で強化されます。HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を活用して、正確で理解しやすい説明を確保し、「AIメディカルビデオジェネレーター」がコミュニケーションのギャップを効果的に埋め、すべての潜在的な患者に重要な情報を届けることができるようにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クリニック紹介ビデオジェネレーターの使い方

AIを使ってプロフェッショナルなクリニック紹介ビデオを簡単に作成し、患者を引き付け、リアルなアバターとカスタマイズ可能なシーンであなたの診療を紹介します。

Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選択
スクリプトを直接入力するか、ヘルスケアに特化した多様なテンプレート＆シーンから選択し、ビデオ作成を簡単かつ効率的にします。
Step 2
AIプレゼンターと声を選択
クリニックを代表するリアルなAIアバターから選び、スクリプトから自然なナレーションを生成するボイスオーバー機能を活用します。
Step 3
ブランディングとビジュアルでカスタマイズ
ロゴや色を含むクリニックのブランディングコントロールを適用し、メッセージを効果的にパーソナライズするために広範なライブラリからメディアを統合します。
Step 4
プロフェッショナルなクリニック紹介ビデオをエクスポート
ビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比でエクスポートし、観客に向けた洗練されたプロフェッショナルなクリニック紹介ビデオを提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロフェッショナルなクリニック広告を制作

クリニックのサービスとプロフェッショナリズムを効果的に紹介する魅力的なビデオ広告を開発し、より広い潜在患者層にリーチします。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなクリニック紹介ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは高度なクリニックイントロビデオメーカーとして機能し、カスタマイズ可能なテンプレートとリアルなAIアバターを使用して、プロフェッショナルなクリニック紹介ビデオを簡単に生成し、クリエイティブなプロセスを最初から最後まで効率化します。

HeyGenは医療コンテンツのテキストビデオをサポートしていますか？

はい、HeyGenの強力なテキストビデオ機能により、書かれたスクリプトを患者教育やクリニック紹介のための魅力的なAIメディカルビデオジェネレーターコンテンツに変換し、自然なボイスオーバー生成を完備しています。

クリニックイントロビデオのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは広範なブランディングコントロールと多様なテンプレート＆シーンを提供し、ロゴ、色、特定のビジュアル要素を使用してクリニック紹介ビデオをカスタマイズし、ユニークでプロフェッショナルなプレゼンテーションを確保します。

HeyGenはクリニック紹介ビデオをゼロから作成できますか？

もちろんです。包括的なクリニック紹介ビデオジェネレーターとして、HeyGenはエンドツーエンドのビデオ生成を促進し、プロンプトネイティブビデオクリエーションと直感的なプラットフォームを使用して高品質のビデオを作成し、複雑な編集ソフトウェアの必要性を排除します。