クリニック紹介ビデオジェネレーター：魅力的な患者ビデオを作成

AI搭載のツールとカスタマイズ可能なテンプレートでプロフェッショナルな医療プロモーションビデオを簡単に制作。スクリプトからのテキストビデオでインパクトのあるメッセージを。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
健康志向の個人を対象に、クリニックの革新的な患者ウェルネスへのアプローチを説明する30秒の「医療プロモーションビデオ」を開発してください。ビジュアルの美学はクリーンでモダン、インフォグラフィックを駆使し、概念を説明するために微妙なアニメーションを使用し、現代的で高揚感のあるバックグラウンドスコアと組み合わせます。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、複雑なアイデアを効果的に伝えるダイナミックなビジュアルを迅速に組み立て、洗練されたプロフェッショナルな外観を実現します。
サンプルプロンプト2
医療チームの専門的な専門知識と診療の核心的価値を紹介する60秒の「クリニック紹介ビデオジェネレーター」作品をデザインしてください。新しい患者と潜在的な医療専門家の両方を引き付けることを目的としています。ビジュアルスタイルは洗練されて信頼できるもので、落ち着いたカラーパレットとプロフェッショナルなヘッドショットを使用し、権威あるが親しみやすいサウンドトラックで伴奏します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」を活用して、クリニックの哲学に関する重要なメッセージを魅力的なビジュアルセグメントにシームレスに変換し、信頼性とケアを強調します。
サンプルプロンプト3
新しいクリニックサービスまたは期間限定の健康プロモーションを発表する15秒の「マーケティングビデオ」を作成し、地域社会と現在の患者の注目を集めることを目的としています。ビジュアルアプローチは鮮やかで目を引くもので、明確な行動喚起を使用し、大胆なタイポグラフィと迅速なトランジションを利用し、エネルギッシュでポジティブな音声トラックに設定します。HeyGenの「字幕/キャプション」を組み込んで、オファーに関するすべての重要な詳細が音声なしでも広範な視聴者にアクセス可能で明確に理解されるようにします。
step preview
プロンプトをコピー
step preview
作成ボックスに貼り付け
step preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クリニック紹介ビデオジェネレーターの使い方

直感的なAI搭載プラットフォームで、クリニックのためのプロフェッショナルで魅力的な医療紹介ビデオを簡単に作成。

1
Step 1
スタートポイントを選ぶ
医療紹介用に特別にデザインされた「ビデオテンプレート」から選択するか、「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用してカスタムビデオを簡単に作成します。これがクリニックの紹介の基盤となります。
2
Step 2
クリニックのブランディングを追加
「ブランディングコントロール」を使用して、クリニックのアイデンティティに合わせてビデオをカスタマイズします。ロゴ、特定の色、フォントを簡単に統合し、紹介ビデオが独自のものになるようにします。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーを生成
高品質なナレーションでメッセージを強化します。「ボイスオーバー生成」機能を利用して、プロフェッショナルなAIボイスから選択し、クリニックのストーリーを医療紹介ビデオで生き生きと伝えます。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
すべてのプラットフォームで共有するために、洗練された紹介ビデオを準備します。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」で高品質なビデオをダウンロードし、「ウォーターマークなし」で即座に使用できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

患者の声を強調

.

AI搭載ツールを使用して、信頼性と信用を築き、ポジティブな患者体験を紹介する魅力的な患者の声のビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な医療紹介ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは強力なクリニック紹介ビデオジェネレーターで、魅力的な医療紹介ビデオを簡単に作成できます。豊富なカスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを活用して、患者の声やプロモーションコンテンツを作成し、視聴者に響く内容を提供します。

HeyGenはクリニックビデオのブランディング用のカスタマイズ可能なテンプレートを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴアニメーションや特定のブランドカラーをクリニックのマーケティングビデオにシームレスに統合できます。カスタマイズ可能なテンプレートにより、ビデオが一貫したプロフェッショナルなアイデンティティを維持します。

HeyGenはビデオ作成のためにどのようなAI搭載ツールを提供していますか？

HeyGenは、直感的なテキストビデオ機能やリアルなボイスオーバー生成を含む高度なAI搭載ツールを活用して、ビデオ制作を効率化します。これらの機能とAIアバターを組み合わせることで、プロフェッショナルなコンテンツの作成が効率的かつアクセスしやすくなります。

HeyGenはウォーターマークなしでプロフェッショナルなマーケティングビデオを制作できますか？

はい、HeyGenは多用途なビデオイントロメーカーとして、クリニックのための高品質なマーケティングビデオを制作できます。ウォーターマークなしで作品をエクスポートし、すべての医療プロモーションビデオに対して洗練されたプロフェッショナルなプレゼンテーションを保証します。