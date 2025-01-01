気候責任ビデオメーカー：影響力のある持続可能性ビデオを作成

AI持続可能性ビデオメーカーを活用して、スクリプトを魅力的な気候変動ビデオに変換し、スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオで意識を高めましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
一般の人々、特に若者を対象に、気候変動についての意識を高め、個人の行動を促すためのインパクトストーリーテリングを使用した45秒のインスパイアリングなビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは鮮やかで希望に満ちたもので、美しい自然の風景と心を高揚させるサウンドトラックを特徴としています。HeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、これらの重要な気候変動ビデオのための魅力的なビジュアルを迅速に組み立てましょう。
サンプルプロンプト2
エコ意識の高い消費者や小規模事業者を対象に、特定の持続可能な実践の利点を説明する30秒の教育的な持続可能性ビデオを制作してください。ビジュアルアプローチはクリーンで情報豊かであり、シンプルなアニメーションとデータビジュアライゼーションを使用してポイントを説明し、親しみやすく明確な声でナレーションを行います。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用してコンテンツ作成を効率化し、アクセシビリティのために字幕/キャプションを追加してください。
サンプルプロンプト3
活動家やコミュニティグループを対象に、地元の環境問題を強調し、行動を呼びかける60秒の強力なインパクトストーリーテリングビデオを作成してください。AI持続可能性ビデオメーカーの能力を示します。ビジュアルとオーディオスタイルは生々しく本物であり、短いドキュメンタリーのように、説得力のある実世界の映像と感情的な音楽を使用します。HeyGenのAIアバターを活用して直接的な環境メッセージを伝え、劇的なボイスオーバー生成を組み合わせて物語を高め、意識を高めましょう。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

気候責任ビデオメーカーの仕組み

持続可能性の物語を簡単に魅力的なビデオに変換し、AIを活用して共鳴する影響力のあるメッセージを作成します。

1
Step 1
インパクトストーリースクリプトを作成
メッセージの作成から始めましょう。スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、書かれたコンテンツをダイナミックなビデオナラティブに変換し、環境メッセージを明確かつ強力に伝える効果的なインパクトストーリーテリングを実現します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択して、物語を生き生きとさせましょう。これらのプロフェッショナルなプレゼンターが、持続可能性の洞察を本物の形で伝え、気候変動ビデオへのエンゲージメントを高めます。
3
Step 3
ブランド要素を追加
ロゴやカラーを含むブランディングコントロールを適用して、ブランドの一貫性を維持します。これにより、気候責任ビデオが組織のアイデンティティと持続可能な実践にシームレスに一致します。
4
Step 4
エクスポートして意識を高める
ビデオを完成させ、希望のアスペクト比でエクスポートします。影響力のある持続可能性ビデオをプラットフォーム全体で共有し、意識を効果的に高め、行動を促しましょう。

ESGイニシアチブと気候影響の報告

ESGイニシアチブと気候影響の報告

組織の環境、社会、ガバナンス（ESG）の取り組みとポジティブな気候影響をステークホルダーに効果的に伝えるためのプロフェッショナルなビデオサマリーを作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な持続可能性ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAI持続可能性ビデオメーカーとして、魅力的なコンテンツを簡単に制作できるようにします。HeyGenを使用すると、AIアバターと高度なボイスオーバー生成を使用してスクリプトを強力なビデオに変換し、重要な環境メッセージや持続可能な実践について効果的に意識を高めることができます。これにより、最大のリーチを実現するためのインパクトストーリーテリングが効率化されます。

HeyGenは気候変動ビデオのためのAIアバターを提供していますか？

はい、HeyGenは、影響力のある気候変動ビデオを提供するのに最適なリアルなAIアバターを提供しています。スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、これらのアバターが複雑な環境メッセージを明確かつプロフェッショナルに伝えることができ、コンテンツをより魅力的でアクセスしやすくします。

HeyGenはESGレポートと気候責任ビデオ制作のためにどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは、ESGレポートのためのプロフェッショナルな気候責任ビデオを作成するための包括的なブランディングコントロールを提供し、組織を支援します。テンプレートとシーンを使用して、ロゴやブランドカラーでビデオをカスタマイズし、持続可能な実践を伝える際の一貫性と信頼性を確保します。プラットフォームは、環境メッセージを効果的に伝えるのに役立ちます。

HeyGenは持続可能な実践を促進するビデオの作成を簡素化できますか？

もちろんです。HeyGenは、直感的なテンプレートとシーン、広範なメディアライブラリサポートを通じて、持続可能な実践のためのビデオ制作を簡素化します。プラットフォームは、ボイスオーバー生成とAIアバターを統合して、気候変動ソリューションへのコミットメントを効果的に伝える魅力的なインパクトストーリーテリングを作成するのに役立ちます。