気候予測ビデオメーカーでインサイトを解き放つ
スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、複雑なデータを魅力的な天気予報ビデオに変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
地域コミュニティメンバーを対象とした30秒の週間天気予報ビデオをデザインし、HeyGenの「AIアバター」を使用して、親しみやすくプロフェッショナルな態度で情報を提供します。ビジュアルはクリーンで、迅速な制作のために既製の「ビデオテンプレート」を利用し、地元のニュース放送のような落ち着いた明瞭なナレーションを伴います。
環境保護団体を対象とした60秒のドキュメンタリー風レポートを制作し、気候変動が沿岸地域に与える長期的な影響を示します。HeyGenの豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を使用して、影響力のある映像を調達します。ビデオは深刻で緊急性のある視覚的美学を採用し、行動の必要性を強調するために劇的で考えさせられるナレーションを組み合わせます。
業界の専門家や利害関係者向けに、最近の気候予測研究の主要な発見をまとめた40秒の要約ビデオを作成し、HeyGenの「字幕/キャプション」を活用してアクセシビリティと明確さを確保します。視覚的なプレゼンテーションはモダンでインフォグラフィックを駆使し、複雑なデータを効果的に伝えるプロフェッショナルで権威あるナレーションをサポートし、「AIビデオメーカー」の力を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはテンプレートを使ってどのようにクリエイティブなビデオ生成を促進しますか？
HeyGenはプロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートの豊富なライブラリと直感的なオンラインビデオエディターを提供し、ユーザーが魅力的なレポートや多様なクリエイティブコンテンツを迅速に作成できるようにします。このエンドツーエンドのビデオ生成はワークフローを効率化します。
HeyGenはパーソナライズされたコンテンツのためにどのようなAIビデオメーカー機能を提供していますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を統合し、動的な天気予報ビデオやあらゆるパーソナライズされたコンテンツを簡単に生成できるようにします。私たちのAIビデオメーカーは、スクリプトを魅力的なビジュアルナラティブに変換します。
HeyGenのテキスト-to-ビデオとナレーション生成のアプローチはどのようなものですか？
HeyGenは高度なテキスト-to-ビデオ技術を活用し、リアルなAIアバターとプロフェッショナルなナレーション生成を使用してスクリプトをアニメーション化します。また、アクセシビリティと広範なリーチのために自動字幕生成機能も含まれています。
HeyGenのオンラインビデオエディターは包括的なブランディングとメディア統合をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenの強力なオンラインビデオエディターは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを組み込むことができます。また、豊富なメディアライブラリを利用するか、自分のアセットをアップロードしてプロフェッショナルで一貫性のあるビデオを作成できます。