STEMの学生や研究者を対象に、炭素隔離のプロセスについての1分間の技術解説ビデオを制作してください。視覚スタイルは分析的で詳細な図解とスムーズなトランジションを特徴とし、正確で情報豊富なAIのナレーションを加えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、複雑な科学的説明を魅力的なビジュアルコンテンツにシームレスに変換し、理想的な気候教育ビデオジェネレーターを作成します。

