気候方向ビデオメーカー: ルートを3Dでアニメーション化
ダイナミックなマップとボイスオーバー生成で旅行の物語をアニメーション化し、魅力的でプロフェッショナルなコンテンツを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
環境教育者や学生向けに、重要な気候の方向性と解決策を説明する60秒の教育ビデオを作成します。HeyGenのプロフェッショナルなAIアバターを使用し、明確なボイスオーバー生成を備えた、簡潔で情報豊富なコンテンツを真剣で権威あるトーンで提供し、複雑なトピックをわかりやすくします。
小規模ビジネスオーナー向けに、製品がコンセプトから顧客に至るまでの旅を示す、45秒の洗練されたソーシャルメディアスニペットを制作します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を活用して、プロフェッショナルなコンテンツを迅速に生成し、魅力的なバックグラウンドミュージックと目立つ字幕/キャプションでブランドのメッセージを明確に伝えます。
コンテンツクリエイター向けに、個人的な30秒のビデオを作成し、プロンプトネイティブなビデオ作成を使用して、重要な個人的な旅や創造的な取り組みを記録します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンから選択し、メディアライブラリ/ストックサポートで物語を豊かにし、本物のシネマティックなビジュアルスタイルと感情的なバックグラウンドミュージックを注入して、観客と真に繋がります。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私の旅行物語をアニメーションマップで強化できますか？
HeyGenを使用すると、旅の「トラベルマップアニメーション」や「3Dマップアニメーション」を作成して、旅を視覚化できます。「美しいマップ」で「旅行ルートをアニメーション化」し、「Instagram Reels」や「TikTok」などの「ソーシャルメディアプラットフォーム」に最適な「高品質ビデオ」を制作できます。
HeyGenのプロンプトネイティブビデオ作成とは何ですか？
HeyGenは「AIビデオエージェント」機能を通じて「プロンプトネイティブビデオ作成」を可能にし、シンプルなテキストから魅力的なコンテンツを生成できます。「スクリプトからのテキストビデオ」を使用して、「AIアバター」と高度な「ボイスオーバー生成」を備えた「高品質ビデオ」に変換できます。
HeyGenでビデオの外観をカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは、ロゴや色などの「ブランディングコントロール」を含む広範な「カスタマイズオプション」を提供し、ビデオがあなたのアイデンティティに合うようにします。「カスタムロゴ」を組み込み、さまざまな「マップスタイル」を選択し、「バックグラウンドミュージック」を追加し、個別の「イントロ/アウトロ」要素でプロフェッショナルな仕上がりにします。
HeyGenはビデオ編集初心者のコンテンツクリエイターに適していますか？
はい、HeyGenはすべての「コンテンツクリエイター」にとって「使いやすい」ように設計されています。ビデオ編集の経験に関係なく、強力な「オンラインツール」であり、「ウェブベース」で、さまざまなプラットフォーム向けに「プロフェッショナルコンテンツ」を迅速かつ効率的に生成するプロセスを簡素化します。