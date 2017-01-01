気候変動ビデオメーカー：影響力のあるコンテンツを作成

私たちのクリエイティブエンジンを活用して、スクリプトからビジュアルへのシームレスな変換機能を備えた魅力的な気候ドキュメンタリーや教育コンテンツを制作しましょう。

若者や学生向けに、プラスチック汚染が海洋生物に与える即時の影響を説明する「気候変動ビデオメーカー」として、60秒の教育ビデオを作成してください。メディアライブラリ/ストックサポートからのリアルなストック映像を組み合わせ、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して、行動可能な解決策を強調する明確で権威あるナレーションを提供し、情報豊かで希望に満ちたビジュアルスタイルを使用してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

30秒のソーシャルメディアビデオで、カーボンフットプリント削減の緊急性を一般の人々に効果的に伝えるにはどうすればよいでしょうか？ダイナミックなビジュアルを使用して、この魅力的な作品を作成し、速いペースの美学、鮮やかな色彩、クイックカットを活用し、HeyGenのテンプレートとシーンを構造に利用し、音がオフになっていることが多いプラットフォームでの最大のリーチを確保するために明確な字幕/キャプションを提供してください。
地域のコミュニティリーダーや政策立案者向けに、45秒の説明ビデオを制作し、「気候適応ビデオメーカー」としての役割を活用して、特定のコミュニティレベルの気候適応戦略を概説してください。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで解決志向であり、データビジュアライゼーションとAIアバターを使用して、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を通じて簡単に作成された重要なポイントを伝えるべきです。
HeyGenのクリエイティブエンジンによって生み出された、子供や家族に水の節約の重要性を教えるための15秒の風変わりなアニメーションビデオを想像してください。ビジュアルスタイルはカラフルで親しみやすく、シンプルで愛らしいアニメーションを取り入れ、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能のおかげで、さまざまなプラットフォームに簡単に適応できます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

気候変動ビデオメーカーの仕組み

スクリプトから見事なビジュアルまで、強力なプラットフォーム内で気候変動について教育し、情報を提供する魅力的なビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選択
気候変動の物語を作成するか、既存のテキストを貼り付けてください。強力なテキストからビデオ機能があなたの言葉をプロフェッショナルなビデオドラフトに変換します。または、迅速に開始するために事前にデザインされたテンプレートを選択してください。
2
Step 2
ダイナミックなビジュアルとメディアを追加
説得力のあるイメージでメッセージを強化します。広範なメディアライブラリを利用して、気候変動に関連する影響と解決策を鮮やかに示す関連するストック映像、画像、グラフィックを見つけてください。
3
Step 3
AIボイスオーバーとキャプションを生成
AIを活用したボイスオーバー生成でビデオにプロフェッショナルな声を与えます。さまざまなアクセントやスタイルから選択し、メッセージがアクセス可能で影響力のあるものになるように自動的に字幕/キャプションを追加します。
4
Step 4
メッセージをエクスポートして共有
ビデオが完成したら、さまざまなプラットフォーム用にさまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートします。強力な気候変動ビデオをソーシャルメディア、ウェブサイト、またはプレゼンテーションで共有し、効果的に意識を高めましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

気候データとストーリーテリングを視覚化

歴史的な気候データの影響や将来の予測を、ダイナミックで魅力的なビデオストーリーテリングを通じて示します。

よくある質問

HeyGenはビデオ制作の包括的なクリエイティブエンジンとしてどのように機能しますか？

HeyGenは、豊富な「ビデオテンプレート」とカスタマイズ可能なAIアバターを備えた強力な「クリエイティブエンジン」を提供することで、ユーザーが魅力的なビデオを簡単に作成できるようにします。これにより、マーケティングから教育コンテンツまで、さまざまなビデオニーズに最適です。

HeyGenは専門的な気候変動ビデオメーカーとして利用できますか？

はい、HeyGenは多用途な「気候変動ビデオメーカー」および「気候適応ビデオメーカー」として、説得力のある「ドキュメンタリー」や「教育コンテンツ」の制作を可能にします。そのツールを使用して、複雑な環境物語を「ダイナミックなビジュアル」とボイスオーバー生成で効果的に伝えることができます。

HeyGenはダイナミックなソーシャルメディアビデオや説明ビデオの作成にどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、「テキストからビデオ」機能と豊富なメディアライブラリを含む、影響力のある「ソーシャルメディアビデオ」や「説明ビデオ」コンテンツを作成するための強力な機能を提供します。ユーザーは「ダイナミックなビジュアル」を迅速に生成し、どのプラットフォームでもメッセージが際立つようにします。

HeyGenはアニメーションとビジュアルストーリーテリングのプロセスをどのように支援しますか？

HeyGenは、直感的な「テキストからビデオ」機能と高度なボイスオーバー生成を通じて、「アニメーション」とビジュアルストーリーの作成を簡素化します。ユーザーはこれらのツールを「ダイナミックなビジュアル」と組み合わせて、物語を効果的かつプロフェッショナルに生き生きとさせることができます。