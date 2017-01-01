クライアントトレーニングビデオメーカー: AIで魅力的なビデオを作成
スクリプトからのテキストビデオで強力な顧客トレーニングビデオをデザインし、より良い社員オンボーディングを促進します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員に会社の文化と基本的な手続きを紹介する45秒の社員オンボーディングビデオを開発してください。クリーンで企業的なビジュアル美学とプロフェッショナルなAIボイスオーバーを組み合わせ、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、魅力的なトレーニングビデオを作成し、アクセシビリティのために明確な字幕を提供します。
新しいソフトウェアアップデートのための迅速な技術トレーニングに焦点を当てた30秒のハウツービデオを社内チーム向けに作成してください。ダイナミックでインフォグラフィックスタイルのビジュアルアプローチを採用し、簡潔な説明と背景音楽を組み合わせ、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、重要な知識共有ポイントを視覚的に強化し、AIボイスオーバーで明確に伝えます。
既存ユーザー向けに高度なヒントを提供する90秒の顧客トレーニングビデオを制作し、最大限のエンゲージメントを目指します。この現代的でわかりやすいビジュアルスタイルは、明確なデモンストレーションと魅力的なAIボイスオーバーを特徴とし、HeyGenの柔軟なトレーニングビデオテンプレートとシーンを使用して、スクリプトから迅速にコンテンツを作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なトレーニングビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターとAIボイスオーバーを活用して、スクリプトをプロフェッショナルなコンテンツに変換し、社員オンボーディングや顧客トレーニングビデオに最適な形にします。このプロセスは、通常のビデオ制作に必要な時間とリソースを大幅に削減します。
HeyGenがL&Dチームにとって強力なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは、L&Dチームに直感的なツールと多様なトレーニングビデオテンプレートを提供する強力なAIビデオジェネレーターです。これにより、彼らは高品質な学習コンテンツを迅速に作成し、効率的な知識共有を促進し、全体的なトレーニング効果を向上させることができます。
HeyGenは技術トレーニングやハウツービデオの開発を効果的にサポートできますか？
もちろんです。HeyGenは、技術トレーニングやハウツービデオに最適なクライアントトレーニングビデオメーカーとして機能します。正確なAIボイスオーバーや自動字幕・キャプションなどの機能を備え、どんな技術的なテーマでも明確でアクセスしやすく、包括的な指導を提供します。
HeyGenはどのようにしてすべてのトレーニングビデオでブランドの一貫性を維持しますか？
HeyGenは、カスタムロゴ、ブランドカラー、会社特有のAIアバターを組み込むことで、トレーニングビデオに強力なブランドの一貫性を持たせることができます。これにより、制作されるすべてのビデオがプロフェッショナルにブランドのアイデンティティを反映し、視聴者に響く魅力的なビデオを作成します。