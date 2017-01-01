クライアントトレーニングビデオメーカー: AIで魅力的なビデオを作成

スクリプトからのテキストビデオで強力な顧客トレーニングビデオをデザインし、より良い社員オンボーディングを促進します。

新しいクライアント向けに、サービスの主要機能を示す60秒の魅力的なトレーニングビデオを想像してください。このプロフェッショナルでフレンドリーなビジュアルスタイルは、画面上の明確なテキストと明るいAIボイスオーバーを備え、HeyGenのAIアバターを効果的に活用して、複雑なクライアントトレーニングを幅広い顧客層にとって理解しやすくします。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員に会社の文化と基本的な手続きを紹介する45秒の社員オンボーディングビデオを開発してください。クリーンで企業的なビジュアル美学とプロフェッショナルなAIボイスオーバーを組み合わせ、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、魅力的なトレーニングビデオを作成し、アクセシビリティのために明確な字幕を提供します。
サンプルプロンプト2
新しいソフトウェアアップデートのための迅速な技術トレーニングに焦点を当てた30秒のハウツービデオを社内チーム向けに作成してください。ダイナミックでインフォグラフィックスタイルのビジュアルアプローチを採用し、簡潔な説明と背景音楽を組み合わせ、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、重要な知識共有ポイントを視覚的に強化し、AIボイスオーバーで明確に伝えます。
サンプルプロンプト3
既存ユーザー向けに高度なヒントを提供する90秒の顧客トレーニングビデオを制作し、最大限のエンゲージメントを目指します。この現代的でわかりやすいビジュアルスタイルは、明確なデモンストレーションと魅力的なAIボイスオーバーを特徴とし、HeyGenの柔軟なトレーニングビデオテンプレートとシーンを使用して、スクリプトから迅速にコンテンツを作成します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クライアントトレーニングビデオメーカーの使い方

クライアントトレーニングビデオを簡単に作成。AIアバターとスマート機能を活用して複雑な情報を簡素化し、クライアントが効果的かつ効率的に学べるようにします。

1
Step 1
AIアバターで魅力的なコンテンツを作成
まず、トレーニングスクリプトを作成します。その後、リアルなAIアバターを選択してコンテンツを提示し、カメラやスタジオを必要とせずにクライアントトレーニングビデオに人間味を加えます。
2
Step 2
プロフェッショナルな音声とビジュアルを追加
プロフェッショナルなAIボイスオーバーを様々な言語で追加するか、自分の音声をアップロードしてクリアな指示を提供します。豊富なライブラリから関連するストックメディアを取り入れ、コンテンツを視覚的に豊かにします。
3
Step 3
アクセシビリティとブランディングで洗練
正確な字幕とキャプションを自動生成し、すべての学習者にクライアントトレーニングビデオをアクセス可能にします。ブランドの色とロゴを適用し、一貫性のあるプロフェッショナルな外観を保ちます。
4
Step 4
トレーニングをエクスポートして共有
満足したら、高品質な顧客トレーニングビデオを様々なプラットフォームに適したアスペクト比でエクスポートします。完成した製品を共有し、クライアントに貴重な知識を提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な情報をわかりやすく

複雑な技術トレーニングやハウツーガイドを、AIを使って明確で理解しやすいビデオに変換し、知識共有をより効果的にします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なトレーニングビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは、先進的なAIアバターとAIボイスオーバーを活用して、スクリプトをプロフェッショナルなコンテンツに変換し、社員オンボーディングや顧客トレーニングビデオに最適な形にします。このプロセスは、通常のビデオ制作に必要な時間とリソースを大幅に削減します。

HeyGenがL&Dチームにとって強力なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、L&Dチームに直感的なツールと多様なトレーニングビデオテンプレートを提供する強力なAIビデオジェネレーターです。これにより、彼らは高品質な学習コンテンツを迅速に作成し、効率的な知識共有を促進し、全体的なトレーニング効果を向上させることができます。

HeyGenは技術トレーニングやハウツービデオの開発を効果的にサポートできますか？

もちろんです。HeyGenは、技術トレーニングやハウツービデオに最適なクライアントトレーニングビデオメーカーとして機能します。正確なAIボイスオーバーや自動字幕・キャプションなどの機能を備え、どんな技術的なテーマでも明確でアクセスしやすく、包括的な指導を提供します。

HeyGenはどのようにしてすべてのトレーニングビデオでブランドの一貫性を維持しますか？

HeyGenは、カスタムロゴ、ブランドカラー、会社特有のAIアバターを組み込むことで、トレーニングビデオに強力なブランドの一貫性を持たせることができます。これにより、制作されるすべてのビデオがプロフェッショナルにブランドのアイデンティティを反映し、視聴者に響く魅力的なビデオを作成します。