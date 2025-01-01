ビジネスのための強力なクライアント成功ビデオメーカー

自動化された顧客成功ビデオで、より強力なクライアント関係と成長を促進します。スクリプトからテキストをビデオに変換し、魅力的なストーリーを迅速に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
内部関係者と既存のクライアント向けに、プロジェクトの成功を詳細に説明する60秒の情報提供用成果報告ビデオメーカーをデザインしてください。データビジュアライゼーションをシームレスに統合したプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、スクリプトから自動生成された字幕/キャプションで明確さを確保し、これらのプロフェッショナルなビデオをアクセスしやすく、影響力のあるものにします。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアプラットフォーム向けに設計された30秒の本格的なクライアントの声ビデオを開発し、ソーシャルシェアを促進します。ビジュアルスタイルは個人的で直接的にし、AIアバターを使用して満足した顧客からの重要な引用を提示し、メッセージをより魅力的で親しみやすいものにします。
サンプルプロンプト3
広範なクライアントベース向けに90秒のスケーラブルな顧客成功更新ビデオを制作し、一貫したブランディングと明確なコミュニケーションを強調します。ビジュアルスタイルは、事前にデザインされたテンプレートとシーンを使用してブランドに合った外観を維持し、説得力のあるビジュアルとカスタムグラフィックスを組み合わせて、最近の成果についてユーザーに情報を提供し、安心させます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クライアント成功ビデオメーカーの使い方

成果を示し、信頼を築くために設計されたAI駆動のプラットフォームで、魅力的でブランドに合ったクライアント成功ストーリーや製品デモを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトからビデオを作成
スクリプトを貼り付けるだけで、クライアント成功ビデオを簡単に生成できます。プラットフォームが「スクリプトからテキストをビデオに変換」機能を使用して直接変換します。
2
Step 2
AIアバターでパーソナライズ
プロフェッショナルな「AIアバター」を追加して成功ストーリーを生き生きとさせ、メッセージをより魅力的でダイナミックにします。
3
Step 3
ブランドのコントロールを適用
「ブランディングコントロール」を利用して、ロゴ、カラー、その他のビジュアル要素をシームレスに統合し、ビデオが会社のアイデンティティに一致するようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
完成したら、高品質のビデオをダウンロードし、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまな視聴プラットフォームに最適化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディアでクライアントの声を増幅

クライアントの声を魅力的なソーシャルメディアクリップに迅速に変換し、リーチを広げ、価値を効果的に示します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして顧客成功ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIビデオメーカーであり、自動化されたビデオ作成を通じて影響力のあるクライアント成功ビデオの生成プロセスを簡素化します。私たちのプラットフォームを使用すると、実際の証言やクライアントの成果を効率的に紹介するプロフェッショナルなビデオを簡単に制作できます。

AIアバターを使用してクライアントの声ビデオをパーソナライズできますか？

はい、HeyGenを使用すると、AIアバターを活用してクライアントの声ビデオをパーソナライズし、より魅力的で親しみやすいものにすることができます。また、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能や、明確で一貫したメッセージングのための高度なナレーション生成を利用できます。

顧客成功ストーリーのためのブランディングコントロールはどのように利用できますか？

HeyGenは、カスタムロゴやブランドカラーを追加する機能を含む強力なブランディングコントロールを提供し、すべての顧客成功ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。カスタマイズ可能なテンプレートと簡単な編集ツールにより、プロフェッショナルでブランドに合った外観を簡単に維持できます。

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなクライアント成果ビデオを共有するのに役立ちますか？

HeyGenはオールインワンのビデオ作成プラットフォームとして、高品質なクライアント成果ビデオを作成し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームで簡単に共有できます。自動字幕/キャプションやアスペクト比のリサイズなどの機能を備えており、プロフェッショナルなビデオが最大限のリーチとエンゲージメントを得られるように最適化されます。