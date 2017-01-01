クライアント提案ビデオジェネレーター: 迅速に契約を締結
AIを活用したボイスオーバー生成を利用して、プロフェッショナルで魅力的なビデオ提案を簡単に作成し、説得力のあるピッチを実現します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングやクリエイティブエージェンシーが高価値のデザインプロジェクトを提案するための45秒の「ビデオ提案」を想像してください。美的感覚は現代的で活気に満ち、アニメーション要素と魅力的で熱意あるオーディオトラックを組み込みます。HeyGenの高度な「AIアバター」を活用して、提案を記憶に残るユニークなものにし、潜在的なクライアントに印象を与えましょう。
複雑な技術ソリューションを説明するためのB2Bサービスプロバイダー向けの90秒の説得力のある「AI提案ビデオジェネレーター」デモを制作してください。ビデオは洗練された情報豊かなビジュアルスタイルで、明確なデータビジュアライゼーションと権威ある安心感のあるナレーションを備えています。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ変換」機能を使用して、詳細な技術説明をエグゼクティブレベルのクライアント向けに洗練された理解しやすいプレゼンテーションに簡単に変換しましょう。
スタートアップ創業者が投資家の関心を迅速に引きつけるための30秒のエネルギッシュな「ビデオピッチ」を開発してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く、インスピレーションを与えるもので、鮮やかな色彩とアップビートでモチベーションを高める声を使用します。HeyGenの強力な「ボイスオーバー生成」と「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、ベンチャーキャピタリストの注目をさまざまなプラットフォームで引きつける簡潔でインパクトのあるプレゼンテーションを作成しましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAI提案ビデオジェネレーターはどのように契約締結を支援しますか？
HeyGenは、AIアバターとテキスト-ビデオ技術を統合し、プロフェッショナルで高品質なビデオを作成することで、サービスを魅力的に提案し、クライアントを引きつけ、効果的に契約を締結するのを支援します。
HeyGenでビデオ提案を作成するのに高度な編集スキルは必要ですか？
全く必要ありません。HeyGenは誰でも使えるように設計されており、事前に用意されたテンプレートと直感的なテキスト-ビデオ技術を使用して、編集の専門知識がなくても洗練された結果を得ることができます。
HeyGenでのビデオ提案にはどのようなブランディングコントロールがありますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、パーソナライズされたテンプレートを使用してビデオ提案をカスタマイズできます。これにより、すべてのビデオピッチが会社のアイデンティティに完全に一致し、プロフェッショナリズムを向上させます。
HeyGenはクライアント提案ビデオのボイスオーバーと字幕を生成できますか？
はい、HeyGenは高度なAIによるボイスオーバー生成と自動字幕/キャプションを提供し、クライアント提案ビデオがアクセスしやすく、プロフェッショナルで、クリアな音声と同期されたテキストで最大の効果を発揮するようにします。