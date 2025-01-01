営業マネージャーを対象にした1分間の動画を作成し、クライアントへのアプローチ戦略を最適化する方法を紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、CRM統合の画面録画を活用し、権威ある明瞭なナレーションを添えます。この動画では、HeyGenの「スクリプトからのテキスト動画」機能が、効果的な動画自動化を迅速に生成し、営業チームの応答率を大幅に向上させる方法を示します。

