クライアントアプローチ動画メーカー：応答率を向上させる

リアルなAIアバターを使用してパーソナライズされた動画アプローチを作成し、エンゲージメントと応答率を向上させましょう。

営業マネージャーを対象にした1分間の動画を作成し、クライアントへのアプローチ戦略を最適化する方法を紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、CRM統合の画面録画を活用し、権威ある明瞭なナレーションを添えます。この動画では、HeyGenの「スクリプトからのテキスト動画」機能が、効果的な動画自動化を迅速に生成し、営業チームの応答率を大幅に向上させる方法を示します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
営業担当者向けに、パーソナライズされた動画アプローチを強化するための45秒の動画を制作します。美的感覚は現代的で魅力的であり、多様なAIアバターがさまざまなビジネスシナリオで対話する様子を特徴とし、親しみやすく説得力のある音声トラックがバックに流れます。HeyGenの「AIアバター」がどのようにパーソナライズされた動画作成を革新し、クライアントとのすべてのやり取りをユニークで記憶に残るものにするかを強調します。
サンプルプロンプト2
B2B営業プロフェッショナルを対象に、営業メール内で動画を活用する方法を学ぶ1.5分の指導動画を開発します。直接的で結果志向のビジュアルアプローチを採用し、効果的な動画メッセージの簡潔な例を示し、自信に満ちた情報豊富な声を組み合わせます。音声が利用できない場合でも重要なメッセージが見込み客に響くように、「字幕/キャプション」を追加する簡単さを強調し、エンゲージメントと理解を向上させます。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーやマーケティングジェネラリスト向けに、質の高い動画作成の簡単さを示す30秒のプロモーション動画を想像してください。ビジュアルスタイルはダイナミックでインスパイアリングであり、さまざまな「テンプレートとシーン」が簡単にカスタマイズされる様子を素早くカットし、アップビートで励みになるサウンドトラックに合わせます。この動画は、HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」がどのように動画作成プロセス全体を簡素化し、複雑な編集なしでプロフェッショナルな出力を可能にするかを強調します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クライアントアプローチ動画メーカーの使い方

プロフェッショナルでAIを活用したコンテンツで、クライアントアプローチ用のパーソナライズされた動画を簡単に作成し、エンゲージメントを高め、より意味のあるつながりを促進します。

1
Step 1
デジタルプレゼンターを選ぶ
多様なリアルなAIアバターから選ぶか、テンプレートから始めて、クライアントアプローチ動画にプロフェッショナルでパーソナライズされたタッチを加えましょう。
2
Step 2
メッセージを簡単に作成
スクリプトを入力すると、プラットフォームが自然な音声でテキストを動画に変換し、メッセージを明確で魅力的にします。
3
Step 3
カスタムブランディング要素を適用
ロゴや色などのカスタムブランディングコントロールを組み込み、字幕/キャプションを追加して、アイデンティティを強化し、アクセシビリティを向上させます。
4
Step 4
アウトリーチをエクスポートして配信
適切なアスペクト比にリサイズして動画を完成させ、簡単にエクスポートして、クライアントと効果的につながる魅力的な動画アウトリーチを送信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ビジョナリーブランドの紹介を作成

AI生成のプロフェッショナルで魅力的な動画で、ブランドのビジョンと価値提案を明確に伝え、潜在的なクライアントをインスパイアします。

よくある質問

HeyGenはどのようにAIアバターを使用してテキストから動画を作成しますか？

HeyGenは高度なAIアバターを活用して、スクリプトを魅力的な動画コンテンツに変換します。テキストを入力し、アバターを選択するだけで、HeyGenがプロフェッショナルな動画自動化を生成し、音声生成と字幕/キャプションを同期させます。

HeyGenは既存のCRMシステムと統合して動画アプローチを行うことができますか？

はい、HeyGenはCRM統合をサポートしており、パーソナライズされた動画アプローチを効率化します。これにより、営業チームはCRMから直接動画配信を自動化し、フォローアップを強化し、応答率を向上させることができます。

HeyGen動画でのブランディングのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供しており、ロゴを追加したり、色をカスタマイズしたりして、すべての動画作成においてブランドの一貫性を確保できます。これにより、送信するすべての動画がプロフェッショナルな外観を保つことができます。

HeyGenは動画のパフォーマンスを追跡するツールを提供していますか？

もちろんです。HeyGenには、パーソナライズされた動画キャンペーンのパフォーマンスを監視するための分析とエンゲージメント追跡機能が含まれています。これにより、視聴者のインタラクションを理解し、動画アプローチ戦略を効果的に最適化することができます。