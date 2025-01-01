クライアントオンボーディングビデオメーカー: 魅力的な体験を創造

驚くほど魅力的なオンボーディングビデオを作成し、クライアントを魅了しましょう。'AIアバター'を活用して、あらゆる体験を簡単にパーソナライズします。

新しいSaaSクライアント向けに設計された60秒のパーソナライズされたオンボーディングビデオを想像してください。このビデオは、フレンドリーでプロフェッショナルなトーンで、明るく魅力的なアニメーションを特徴とし、HeyGenのAIアバターを活用して、プラットフォームを紹介する「クライアントオンボーディングビデオメーカー」としての効果的な「パーソナライズされたビデオオンボーディング」を提供します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のクライアントが高度な機能を理解するための90秒の簡潔な説明ビデオを作成してみませんか？視覚と音声のスタイルは明確でステップバイステップであり、プロフェッショナルな説明を組み込み、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、詳細な「顧客オンボーディングビデオ」の作成を簡素化し、全体の「オンボーディングプロセス」を効率化します。
サンプルプロンプト2
見込み客や新規登録顧客向けの45秒のダイナミックなプロモーションビデオを開発してみてください。このビデオはエネルギッシュな雰囲気を持ち、豊かなグラフィック、アップビートな音楽、アニメーションキャラクターを紹介し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して簡単に組み立てられ、「魅力的なオンボーディングビデオ」を制作し、ソリューションの「アニメーションビデオ」機能を強調します。
サンプルプロンプト3
初めてログインするユーザー向けに特化した30秒のイントロダクションビデオを作成しましょう。デザインはミニマリストで直接的であり、画面上のテキストと安心感のある声を特徴とし、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから迅速なビジュアルを引き出し、「ユーザーオンボーディングビデオ」体験をシームレスに開始し、事前にデザインされた「ビデオテンプレート」で簡単に作成します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クライアントオンボーディングビデオメーカーの使い方

直感的なプラットフォームで魅力的でパーソナライズされたクライアントオンボーディングビデオを簡単に作成し、新しいクライアントにスムーズでインパクトのある紹介を提供します。

1
Step 1
基盤を作成
さまざまなクライアントオンボーディングシナリオに合わせて設計されたプロフェッショナルなビデオテンプレートとシーンの豊富なライブラリから選択して始めましょう。これにより、ビデオの迅速で効率的なスタートポイントを提供します。
2
Step 2
メッセージをカスタマイズ
カスタムブランディングコントロールを使用して、ブランドの独自性をビデオに反映させましょう。ロゴや色を統合して、プロフェッショナルで認識しやすいクライアントオンボーディング体験を作成します。
3
Step 3
ダイナミックなコンテンツで強化
AI音声オーバーを使用して自然なナレーションを追加し、コンテンツを豊かにします。さまざまな声や言語から選択して、メッセージを明確に伝え、新しいクライアントを効果的に引き付けます。
4
Step 4
オンボーディングビデオを共有
さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整し、プロフェッショナルなクライアントオンボーディングビデオを簡単にエクスポートして共有します。新しいクライアントにシームレスで記憶に残る体験を提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

歓迎とインパクトのある紹介を作成

.

新しいクライアントに価値を感じさせ、彼らの旅にポジティブなトーンを設定する魅力的なイントロダクションとウェルカムビデオをデザインします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なオンボーディングビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは直感的なクライアントオンボーディングビデオメーカーとして機能し、高品質な従業員、顧客、ユーザーのオンボーディングビデオを迅速に制作できます。豊富なビデオテンプレートとAI機能を活用して、オンボーディングプロセス全体を簡素化します。

HeyGenはパーソナライズされたオンボーディングビデオの作成をサポートしていますか？

はい、HeyGenを使用すれば、パーソナライズされたビデオオンボーディングコンテンツを簡単に作成できます。AIアバターとカスタムブランディングコントロールを活用して、顧客のエンゲージメントと知識の伝達を向上させるユニークな体験を提供します。

HeyGenのオンボーディングビデオメーカーはどのようなチームに最適ですか？

HeyGenのオンボーディングビデオメーカーは、SaaS企業、リモートチーム、従業員のライフサイクルと顧客維持を改善しようとするあらゆる組織に最適です。新入社員やクライアントに効果的なオンボーディングソリューションを提供します。

HeyGenのオンボーディングソリューションはスケーリングに効率的ですか？

もちろんです。HeyGenは、無制限の高品質ビデオを生成することで、オンボーディングプログラムをコスト効率よくスケールアップできます。これにより、従業員と顧客の価値実現までの時間を短縮します。