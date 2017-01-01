クライアントオンボーディングビデオジェネレーター：プロセスを効率化

テキストからビデオへの機能を活用して、魅力的なAI駆動のオンボーディングビデオを迅速に作成します。

新しいB2B SaaSクライアント向けに、45秒の「クライアントオンボーディングビデオジェネレーター」体験を想像してください。温かくプロフェッショナルなAIアバターが最初のステップを説明します。ビジュアルスタイルは清潔で魅力的であり、フレンドリーなAIの声が初期設定を案内し、スムーズでパーソナライズされた歓迎を保証します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

小規模ビジネスオーナーが顧客教育を標準化するために、カスタマイズ可能なテンプレートを使用して魅力的な「オンボーディングビデオ」を簡単に作成する方法を示す60秒のダイナミックなビデオを作成します。ビジュアルスタイルは明るくエネルギッシュで、インフォグラフィック要素を取り入れ、アップビートなバックグラウンドミュージックを設定し、プロセスを魅力的でシンプルにします。
技術に精通したユーザー向けに、複雑なソフトウェア機能を「AI駆動のオンボーディングビデオ」で効果的に明確にするための30秒の簡潔な指導ビデオが必要です。このビデオは、モダンでクリーンな美学を採用し、アニメーショングラフィックスと自動字幕/キャプションを使用して最大限の理解を提供し、正確で情報豊富なAIの声で届けられます。
既存の顧客が高度な機能のクイックガイドを必要とする場合に備えて、コンテンツ作成のための「AIビデオプラットフォーム」の効率性を示す包括的な90秒の「ハウツービデオ」を開発します。ビジュアルスタイルは詳細で、明確な画面録画を特徴とし、情報豊富なAIの声でサポートされ、各ステップを説明するために豊富なメディアライブラリを活用します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クライアントオンボーディングビデオジェネレーターの使い方

AI駆動のビデオでクライアントオンボーディングを効率化。カスタマイズ可能なテンプレートと高度な機能を使用して、魅力的でパーソナライズされたガイドを簡単に作成し、スムーズでプロフェッショナルなスタートを切りましょう。

1
Step 1
テンプレートを選択
クライアントオンボーディング用に設計された多様なカスタマイズ可能なテンプレートから選択します。これらのテンプレートはプロフェッショナルな基盤を提供し、ビデオの構造を迅速に設定できます。
2
Step 2
AI要素を追加
スクリプトを追加し、魅力的なAIアバターを選択して、バーチャルプレゼンターとしてメッセージをパーソナライズします。これにより、オンボーディングコンテンツに人間味を加えます。
3
Step 3
ブランディングを適用
会社のロゴ、特定の色、希望するフォントを直感的なブランディングコントロールを使用して適用し、ブランドアイデンティティを強化します。これにより、一貫性のあるプロフェッショナルな外観が保証されます。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
最終的なビデオを確認し、最後の編集を行います。その後、AI駆動のオンボーディングビデオを希望の形式と解像度で簡単にエクスポートし、新しいクライアントとシームレスに共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な製品情報を明確化

.

複雑な製品機能やサービスの指示を、新しいクライアント向けにわかりやすいビデオに変換します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてオンボーディングビデオの創造性とカスタマイズを向上させることができますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートと強力なツールの幅広い選択肢を提供し、ブランドに完全にマッチした魅力的なオンボーディングビデオを作成することができます。ユニークなブランド要素を簡単に統合し、特定のクライアントや従業員のニーズに合わせて各ビデオを調整することができ、ビデオドキュメンテーションやダイナミックなトレーニングビデオに最適です。

HeyGenがクライアントオンボーディングビデオを生成するための効果的なAIビデオプラットフォームである理由は何ですか？

HeyGenは、テキストを魅力的なコンテンツに変換することで、AI駆動のオンボーディングビデオの作成を効率化する先進的なAIビデオプラットフォームです。高度なAIアバターと洗練されたAIボイスオーバー生成により、高品質なクライアントオンボーディングビデオを迅速かつ効率的に制作し、制作時間とコストを最小限に抑えます。

HeyGenは、標準的なオンボーディング以外の多様なコンテンツニーズ、例えばトレーニングやハウツービデオをサポートできますか？

もちろんです。HeyGenは多用途な説明ビデオソフトウェアとして、包括的なトレーニングビデオ、詳細なハウツービデオ、重要なビデオドキュメンテーションを含む幅広いコンテンツを作成することができます。多言語サポートなどの機能により、HeyGenはオンボーディングを超えて多様なオーディエンスにメッセージを届けることを保証します。

HeyGenはプロフェッショナルなオンボーディングビデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは、シームレスなテキストからビデオへの変換や自動字幕とキャプションなどの機能を通じて、ビデオ制作を簡素化し、アクセシビリティと明確さを確保します。直感的なブランディングコントロール、豊富なメディアライブラリ、多用途なアスペクト比のリサイズを備えたHeyGenは、ビデオ編集の経験に関係なく、プロフェッショナルなオンボーディングビデオを簡単に作成できるようにします。