クライアントコミュニケーションビデオメーカー：エンゲージメントを高める
HeyGenの直感的なテンプレートとシーンを活用して、メッセージを明確に伝える魅力的なブランドビデオを作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティング専門家向けに45秒のダイナミックなマーケティングビデオを開発し、魅力的なプロモーションコンテンツを迅速に制作する方法を示します。ビジュアルスタイルはモダンで活気に満ちたものにし、鮮やかなサウンドトラックを特徴とし、「AIアバター」と事前にデザインされた「テンプレートとシーン」を利用して、迅速で高品質なビデオ作成の効率性を強調します。
プロダクトマネージャー向けに設計された60秒の説明ビデオを制作し、新しいソフトウェア機能を明確に説明します。ビジュアルスタイルは情報的で正確にし、権威ある「ボイスオーバー生成」と自動「字幕/キャプション」を伴い、効果的に教育する非常にプロフェッショナルなビデオを確保します。
ソーシャルメディアマネージャーを対象にした15秒のスナッピーなソーシャルメディアビデオをデザインし、異なるプラットフォーム向けにコンテンツを再利用する方法を示します。ビジュアルスタイルはテンポが速くエネルギッシュにし、キャッチーなサウンドバイトを使用し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」と豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して視覚的に魅力的なスニペットを作成することに焦点を当てます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはマーケティングビデオのAIビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオメーカーで、テキストから簡単にビデオを作成でき、魅力的なマーケティングビデオやコミュニケーションビデオの開発に最適です。AIを活用した機能により、プロフェッショナルなビデオを効率的に作成できます。
HeyGenはカスタム要素を使用してブランドに合ったビデオを作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenはユーザーに広範なカスタマイズオプションを提供し、プロフェッショナルでブランドに合ったビデオを作成する力を与えます。多様なテンプレートを活用し、ブランドの色やロゴを統合し、リアルなAIアバターを使用して一貫したビデオコンテンツを維持できます。
HeyGenのプラットフォームでどのような種類のビデオコンテンツを制作できますか？
HeyGenは多用途なビデオ作成プラットフォームで、魅力的なソーシャルメディアビデオから詳細な説明ビデオ、内部コミュニケーションまで、幅広いビデオコンテンツを制作できます。テキストからビデオへの機能により、アイデアを簡単に素晴らしいビデオに変換できます。
HeyGenのAIを活用した機能はどのようにビデオ作成を強化しますか？
HeyGenの高度なAIを活用した機能は、リアルなAIアバターと生き生きとしたボイスオーバーを提供することで、ビデオ作成を大幅に強化します。これらのツールは、AIスクリプトライターの支援と組み合わせることで、広範な制作知識がなくても高品質なビデオコンテンツを生成し、アイデアを素晴らしいビデオに変換します。