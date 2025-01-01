ClickUpチュートリアルビデオメーカーで簡単に学ぶ

HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成で、明確なClickUp学習体験を簡単に作成します。

小規模ビジネスオーナー向けに、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートと音声生成を活用して、フレンドリーでエネルギッシュ、視覚的に魅力的なスタイルで学習体験を簡素化する、ClickUpで新しいプロジェクトを設定する方法を示す45秒のチュートリアルビデオを作成してください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

サンプルプロンプト1
プロジェクトマネージャー向けに、ClickUpの高度なレポート機能を紹介する60秒の説明ビデオが必要です。このビデオは、HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ生成を使用して、プロフェッショナルでモダンな視覚スタイルと明確で情報豊富なナレーションを採用し、価値ある指導コンテンツを提供します。
サンプルプロンプト2
新入社員のオンボーディングを受ける新入社員向けに、ClickUpワークスペースの基本的なナビゲーションに焦点を当てた30秒のトレーニングビデオを開発してください。このビデオは、歓迎的で整理された視覚的美学を持ち、HeyGenを使用して簡単に生成された明確なオーディオと重要な字幕/キャプションを補完し、すべての人に包括的な学習体験を保証します。
サンプルプロンプト3
経験豊富なClickUpユーザー向けに、プラットフォーム内での効率的なワークフロー自動化を示す50秒のダイナミックなハウツートレーニングビデオを作成してください。専門的で集中した視覚的アプローチを採用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、さまざまなプラットフォームで効果的に指導コンテンツを提供します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ClickUpチュートリアルビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールでプロフェッショナルなClickUpチュートリアルビデオを簡単に作成し、指示を魅力的で効果的な学習体験に変えます。

1
Step 1
スクリプトを書く
ClickUpのチュートリアルコンテンツを作成し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を活用して、テキストをシームレスに魅力的なビデオ映像に変換します。
2
Step 2
画面を録画する
画面を録画してClickUpの機能を明確に示すか、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを使用して視覚的にシーンを構築します。
3
Step 3
AIツールで強化する
HeyGenのAIを活用したツールでチュートリアルを洗練し、音声生成でプロフェッショナルな音声を追加し、アクセシビリティのために自動的に字幕/キャプションを生成します。
4
Step 4
エクスポートして共有する
HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、あらゆるプラットフォームに完璧にフォーマットされたプロフェッショナルなClickUpビデオチュートリアルを完成させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速なハウツー説明ビデオを制作

特定のClickUp機能に関する簡潔で魅力的な説明ビデオやハウツービデオを迅速に生成し、迅速な学習とヒントに最適です。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIを活用したツールを使用して、魅力的なトレーニングビデオの作成を簡素化します。ユーザーはAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、スクリプトから迅速に指導コンテンツを生成し、チュートリアルビデオメーカーのワークフロー全体を効率化します。

HeyGenでどのような種類のビデオチュートリアルを作成できますか？

HeyGenを使用すると、魅力的な説明ビデオ、包括的なハウツートレーニングビデオ、ダイナミックな社員オンボーディングコンテンツなど、さまざまなビデオチュートリアルを作成できます。プラットフォームのAIアバターと音声生成が、あらゆる指導コンテンツの学習体験を向上させます。

HeyGenはビデオチュートリアルのための高度な機能をサポートしていますか？

はい、HeyGenはビデオチュートリアルを強化するための強力な機能を提供します。AIアバターを利用し、字幕/キャプションを追加し、ブランドコントロールを統合し、行動喚起（CTA）を含めることで、コンテンツをより効果的でプロフェッショナルにします。

HeyGenは私のスクリプトを完全なチュートリアルビデオに変えることができますか？

もちろんです。HeyGenは、あなたの書かれたスクリプトを直接完全なビデオチュートリアルに変換するために設計された強力なチュートリアルビデオソフトウェアです。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIが音声とオプションの字幕を生成し、プロセスを簡単にします。