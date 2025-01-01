予算を重視する買い物客を対象にした、30秒の魅力的な動画を作成し、限定オンラインクリアランスセールに引き付けます。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで鮮やかにし、明るい色とダイナミックなカットを使用し、アップビートでキャッチーな音楽トラックを伴わせます。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を活用して、プロフェッショナルな外観の「クリアランスセール動画メーカー」を迅速に組み立て、深い割引と限られた在庫を効果的に強調し、「売上を伸ばす」ために緊急感を創出します。

