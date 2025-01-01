迅速な販売成功のためのクリアランス広告ビデオメーカー

使いやすいプラットフォームとAIを活用したスクリプトからのテキストビデオで、販売促進を魅力的なビデオ広告に瞬時に変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
モバイルファーストのソーシャルメディアショッパーをターゲットにした、eコマースブランド向けの15秒のクリアランスセールビデオメーカーを開発してください。このビデオは、速いペースのモダンな美学で、明るいビジュアルとトレンドのサウンドエフェクトを使用し、明確な行動喚起を確保します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなソーシャルプラットフォームに完璧にフィットさせてください。
サンプルプロンプト2
マーケティングプロフェッショナル向けに、クリアランス製品ラインを紹介する45秒の洗練された広告ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで洗練されており、AIアバターが価値と割引を権威あるが魅力的な方法で説明します。音声は明確で情報豊かなナレーションにしてください。
サンプルプロンプト3
小売マネージャーを対象にした60秒のビデオ広告メーカーを作成してください。店内ディスプレイとオンラインキャンペーンの両方に詳細なプロモーションビデオが必要です。ビジュアルとオーディオスタイルは説明的で魅力的であり、ややシネマティックな雰囲気と、包括的なクリアランスイベントとその多様な製品カテゴリーを説明する温かく招くようなナレーション生成を備えています。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クリアランス広告ビデオメーカーの使い方

直感的なビデオ広告メーカーで、クリアランスセールのための魅力的な広告ビデオを迅速かつ簡単に作成します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
プロフェッショナルにデザインされた幅広いビデオテンプレートから選択して始めましょう。これらの事前構築されたテンプレートとシーンは、クリアランス広告の完璧な基盤を提供します。
2
Step 2
広告をカスタマイズする
選択したテンプレートに製品の詳細、特別オファー、ブランドの独自スタイルを追加してパーソナライズします。カスタマイズオプションとブランディングコントロール（ロゴ、色）を使用して、クリアランス広告がブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。
3
Step 3
ナレーションを生成する
クリアランスセールの詳細を説明するプロフェッショナルなナレーションで広告を強化します。ナレーション生成機能を使用して、スクリプトから魅力的な音声を作成し、広告ビデオにインパクトを与えます。
4
Step 4
エクスポートして共有する
クリアランス広告ビデオが完成したら、さまざまな形式で簡単にエクスポートします。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、どのプラットフォームにも最適化されたビデオを作成し、オーディエンスに届く準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の行動を促す

クリアランスセールの緊急性と価値を強調する説得力のあるビデオで、即時の行動と購入決定を促します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なクリアランス広告ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、先進的なAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、効果的に目立つプロモーションビデオの作成を簡素化します。

HeyGenはソーシャルメディア向けのプロモーションビデオ作成を簡素化できますか？

もちろんです。HeyGenは使いやすいビデオ広告メーカーで、幅広いビデオテンプレートとカスタマイズオプションを提供し、アスペクト比のリサイズでソーシャルメディアプラットフォームに最適化された広告ビデオを確実にします。

HeyGenは広告ビデオを強化するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、AIナレーション生成、包括的なブランディングコントロール、豊富なメディアストックライブラリへのアクセスを含む強力なツールを提供し、強力な行動喚起を持つプロフェッショナルなコンテンツを作成することができます。

HeyGenにはAIアバターやアニメーションの機能がビデオ広告に含まれていますか？

はい、HeyGenはAIアバターとアニメーションの機能をビデオ広告に直接統合しており、統合されたビデオエディターを使用して迅速かつ効率的に魅力的でダイナミックなプロモーションビデオを作成できます。