プロフェッショナルな字幕で完璧なディテールを強調したビフォーアフターのビデオを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
DIY愛好家を対象にした、明るく親しみやすいビジュアルとキャッチーでアップビートなバックグラウンドトラックを活用した、45秒の魅力的なチュートリアルを作成してください。このビデオは、簡単な清掃改善を案内し、HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、複雑な作業を簡単で視覚的に魅力的に見せる動的なセグメントを迅速に組み立てます。
清掃サービスのための30秒のソーシャルメディア広告を開発し、劇的なビフォーアフターの結果を強調し、速いペースでエネルギッシュなビジュアルリズムとインパクトのある音響効果を取り入れます。この広告は、清掃業界のソーシャルメディアマーケターを対象としており、即座に注目を集めるべきです。「字幕/キャプション」を取り入れて、AIビデオエンハンサーの機能で詳細を際立たせ、明確さと色彩を強化して、重要な利点を迅速に伝えます。
新入社員向けの包括的な2分間の内部トレーニングビデオを制作し、適切な衛生プロトコルを詳述します。このビデオは、トレーニングマネージャー向けに、明確で指導的なビジュアルスタイルと落ち着いたプロフェッショナルなナレーションを備えています。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、詳細な清掃ビデオの指示を視覚的にガイドされた高解像度のモジュールに簡単に変換します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIビデオエディターとしてどのように機能し、ビデオ品質を向上させるのですか？
HeyGenは高度なAIを活用してビデオ品質を大幅に向上させ、インテリジェントな高解像度へのアップスケーリング、ディテールのシャープ化、全体的な明瞭さと色彩の改善を行います。これにより、HeyGenはプロフェッショナルなビジュアル結果を達成するための強力なAIビデオエンハンサーとなります。
HeyGenはテキストからビデオを作成し、AIアバターを利用するためにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenはスクリプトから直接ビデオを生成するための強力なテキストビデオ機能を提供し、ユーザーが書かれたコンテンツから完全なビデオを生成できます。私たちのプラットフォームは、リアルなAIアバターと洗練されたAIナレーションも備えており、多様な用途に対応する高度な清掃改善ビデオメーカーです。
オンラインビデオエディターとして、HeyGenはプロフェッショナルなビデオ作成のためにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenは包括的なオンラインビデオエディターとして機能し、自動字幕、豊富なビデオテンプレートの選択、正確なブランディングコントロールなどの技術的機能を提供します。これらのツールは、ブラウザから直接、ソーシャルメディアビデオや他のプラットフォーム向けに最適化された、効率的で高品質なビデオ制作プロセスを保証します。
HeyGenは清掃改善ビデオメーカーや一般的なビデオ修復に利用できますか？
HeyGenは主にAIビデオ生成と強化に優れていますが、その強力な編集機能と4Kアップスケーリング機能により、既存の映像の明瞭さ、視覚品質、全体的な外観を大幅に向上させることができます。これにより、ビデオを効果的に修復し、洗練されたプロフェッショナルな外観を与えることができます。