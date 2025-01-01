掃除ガイダンスビデオメーカー：簡単なチュートリアルを作成

AIアバターを使って簡単に掃除ガイダンスビデオを作成し、あらゆるタスクの指示を生き生きと伝えます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しい賃貸者や初めての住宅購入者を対象にした60秒の説明ビデオをデザインし、フレンドリーなAIアバターを使用して、各ステップを案内する必須の週次掃除ルーチンを提供します。視覚スタイルは明確で体系的であり、HeyGenのAIアバターを統合して、掃除ガイダンスを直接かつ個人的に提示し、複雑なタスクを身近にします。
サンプルプロンプト2
効果的な掃除ソリューションを求める消費者向けに、特定の掃除製品の変革力を強調する45秒の魅力的な製品スポットライトビデオを開発します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを通じて利用可能な高品質のストック映像を使用して、ビフォーアフターのシナリオを対比させる洗練された視覚スタイルを採用し、メリットを強調するために高揚感のあるバックグラウンドミュージックと画面上のテキストを伴います。
サンプルプロンプト3
一般の視聴者に最適で、聴覚障害者を含むすべての視聴者にアクセス可能な15秒の簡潔な掃除のヒントビデオを制作します。この短い「掃除ハック」は、クリーンでミニマリストな視覚スタイルを利用し、画面上のテキストとHeyGenの自動字幕/キャプションを使用して、適切なビデオテンプレートを通じてメッセージを明確かつ迅速に伝えます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

掃除ガイダンスビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールで、プロフェッショナルで魅力的な掃除ガイダンスビデオを簡単に作成し、視聴者に教育と情報を提供します。

1
Step 1
テンプレートを選択
プロフェッショナルなテンプレートやシーンから選んで掃除ガイダンスビデオを始めるか、完全にカスタマイズ可能な白紙のキャンバスから始めます。
2
Step 2
ガイダンスを追加
掃除の指示をテキストとして入力し、ボイスオーバー生成を使用して、ビデオ用に明確で自然な音声に変換します。
3
Step 3
魅力的なビジュアルを作成
AIアバターを取り入れて掃除のヒントを提示し、ビデオの魅力と明確さを高め、ガイダンスをより親しみやすくプロフェッショナルにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
掃除ガイダンスビデオが完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、貴重なコンテンツを共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディアでクイック掃除のヒントを共有

短くてインパクトのある掃除ガイダンスビデオやクリップを迅速に作成し、視聴者のエンゲージメントと共有を促進します。

よくある質問

プロフェッショナルな掃除ガイダンスビデオを素早く作成するにはどうすればいいですか？

HeyGenは、あなたをリーディングな掃除ガイダンスビデオメーカーにします。強力なAIビデオジェネレーターを活用して、スクリプトを魅力的な掃除ビデオに変換し、リアルなAIアバターとAIボイスオーバーを使用して、コンテンツ作成を効率的かつプロフェッショナルにします。

HeyGenは掃除指示用のビデオテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenは非常にカスタマイズ可能なビデオテンプレートを幅広く提供しており、詳細な掃除指示ビデオの作成に最適です。これらのテンプレートをブランド要素、ストック映像、バックグラウンドミュージックで簡単に適応させ、あなたのクリエイティブな意図に応じたユニークで効果的なコンテンツを作成できます。

HeyGenがチュートリアルに最適なオンラインビデオエディターである理由は何ですか？

HeyGenの直感的なオンラインビデオエディターは、包括的な掃除ガイドを含むチュートリアルビデオの作成プロセスを簡素化します。字幕を簡単に追加し、クリーンなオーディオを確保し、ドラッグアンドドロップ編集でビデオを洗練させ、誰でも高度なビデオ編集を利用できるようにします。

HeyGenを使ってソーシャルメディア用の掃除トレーニングビデオを作成できますか？

もちろんです！HeyGenは、ソーシャルメディアプラットフォームに適したインパクトのあるトレーニングビデオや説明ビデオを作成するための多用途なビデオメーカーです。高品質のコンテンツを制作し、視聴者を引き付け、複雑な掃除ガイダンスを効果的に伝えることができます。