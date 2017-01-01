教室アップデートビデオジェネレーター: 魅力的なビデオを作成
強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、授業計画を魅力的なビデオアップデートに素早く変換します。
高校生向けに、複雑な「プロジェクトベースの学習」課題を説明する60秒の魅力的なビデオを制作してください。ダイナミックなビジュアルスタイルとインスピレーションを与える背景音楽、画面上のテキストを取り入れ、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して目的を明確にし、「字幕/キャプション」を使用してすべての学生がアクセスできるようにし、退屈な「教室コンテンツ」をエキサイティングなプレビューに変えましょう。
同僚の教育者向けに、新しい「ビデオ編集ツール」のワークフローを紹介する30秒の簡潔な指導ビデオを開発してください。シャープでプロフェッショナルなビジュアルスタイルと正確なナレーションを使用し、HeyGenの「テンプレートとシーン」を利用して迅速に作成し、「メディアライブラリ/ストックサポート」を統合して関連するBロール映像を追加し、忙しい教師のスケジュールに簡単に組み込める簡潔なガイドを提供します。
学生、教職員、広範な学校コミュニティ向けに、学生の成果を祝うダイナミックな90秒のビデオコンピレーションをデザインしてください。祝賀的なモンタージュスタイルのビジュアルと高揚感のある音楽スコアを使用し、この「AI教室ビデオメーカー」作成は、さまざまな表示形式に合わせた「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用し、「メディアライブラリ/ストックサポート」から視覚的なストーリーテリングを強化し、真に記憶に残る「魅力的なビデオ」体験を作り出します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは教室アップデートビデオをどのように変革しますか？
HeyGenは、教育者が教室のアップデートや授業計画のためにプロフェッショナルで魅力的なビデオを簡単に作成できるようにします。私たちのAIビデオジェネレーターはコンテンツ作成を簡素化し、現代の学習環境に理想的なAI教室ビデオメーカーです。
HeyGenのビデオは学生にとってどのように魅力的ですか？
HeyGenは、リアルなAIアバターやカスタマイズ可能なテンプレートなどのダイナミックな機能を提供し、非常に魅力的なビデオを制作します。スクリプトから自然な音声のボイスオーバー生成を簡単に行い、教室のコンテンツが学生の注意を引きつけることを保証します。
HeyGenはスクリプトからのビデオコンテンツ作成を簡素化しますか？
はい、HeyGenは直感的なスクリプトからのテキストビデオ機能を通じてビデオ作成を大幅に簡素化します。この強力な機能は、先進的なボイスオーバー生成と組み合わせて、授業計画を迅速に洗練されたビデオコンテンツに変える包括的なビデオ編集ツールとして機能します。
HeyGenのツールで教室ビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは、ロゴや色などのブランディングコントロールを含む幅広いカスタマイズオプションを提供します。これにより、教室のコンテンツが一貫した外観と感触を維持し、短いアップデートから包括的なオンラインコースまで適しています。