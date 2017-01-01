教師のための簡単なクラスルームチュートリアル動画作成
直感的なテンプレートとシーンを活用して、簡単に魅力的な教育動画を作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
高校教師がソーシャルメディアで共有するための60秒のクラスルームチュートリアル動画作成のクイックガイドをデザインしてください。新しいプロジェクトを紹介したり、1週間の授業を要約したりします。この動画は、モダンでクリーンなホワイトボードアニメーションスタイルを採用し、親しみやすく情報豊富な声とソフトなインストゥルメンタルのバックグラウンドミュージックを伴います。HeyGenの既成テンプレートとシーンを活用して、デザイン経験がなくてもプロフェッショナルなコンテンツを迅速に組み立てます。
大学生向けに、活気あるモーショングラフィックスと分割画面を用いて、難しい工学原理を説明するダイナミックな30秒のインタラクティブ動画を制作してください。音声は真剣でありながら魅力的なトーンを維持し、鮮明で明瞭なナレーションを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を利用して、書かれたコンテンツから洗練されたナレーションを迅速に生成し、高等教育におけるAI動画ツールの力を示します。
中学生の英語学習者を対象に、文の構造に焦点を当てた50秒の教育動画プロジェクトを開発してください。ビジュアルスタイルは落ち着いてサポート的であり、明瞭でゆっくりとしたペースのナレーションと視覚的な手がかりを組み込んで概念を強化します。特に、理解を助けるためにHeyGenによって生成された字幕を目立つように表示し、すべての生徒がアクセスできるように動画作成を行います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な説明動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenはAI動画ツールを活用して、スクリプトをダイナミックなコンテンツに変換し、プロフェッショナルな説明動画を簡単に制作できるようにします。既成のテンプレートとメディアライブラリを利用して、動画作成プロセスを加速させることができます。
HeyGen内で動画テンプレートをカスタマイズしてブランドに合わせることはできますか？
はい、HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供しており、特定のロゴや色でテンプレートやシーンをカスタマイズできます。これにより、教育動画からソーシャルメディア投稿まで、すべての動画コンテンツが一貫したブランドアイデンティティを維持します。
HeyGenは動画作成のためにどのようなAI動画ツールを提供していますか？
HeyGenはAIアバター、スクリプトからのテキスト動画、ナレーション生成などの高度なAI機能を統合しており、動画作成を効率化します。これらのツールは、教師や生徒のためのクラスルームチュートリアル動画作成を含む多様なコンテンツの制作を可能にします。
HeyGenには動画編集とアクセシビリティのための機能が含まれていますか？
HeyGenはすべての視聴者のアクセシビリティを向上させるために、自動的に字幕を生成します。さらに、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を簡単に調整し、ドラッグ＆ドロップ編集ツールを使用して動画コンテンツを洗練することができます。