教師向け教室トレーニング動画：簡単で魅力的

HeyGenのテキストから動画への機能を使用して、スクリプトから簡単に生成された魅力的な教育動画でプロフェッショナル開発を促進します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
教師向けのプロフェッショナル開発の機会に焦点を当てた45秒の洞察に満ちた動画は、デジタルリソースを使用して創造的なレッスンプランを統合する方法を示すことができます。この作品は、カリキュラムに沿った教育方法を拡大しようとする教育者を対象に、クリーンでモダンな美学と明確な画面上のテキスト、そしてHeyGenのボイスオーバー生成機能を通じて簡単に生成されたプロフェッショナルなナレーションを使用するべきです。
サンプルプロンプト2
教室でのリテラシー向上と生徒の声を強化する革新的な方法を紹介する30秒の動画を考えてみてください。この短くてインパクトのあるセグメントは、生徒中心の学習に専念する教育者に最適で、温かく招待的なビジュアルスタイルと励ましのナレーションを特徴とし、HeyGenの字幕/キャプションを使用することでさらにアクセスしやすく魅力的になります。
サンプルプロンプト3
60秒のトレーニング動画で効果的な評価戦略を強調し、教師がGoogle Classroomのようなツールを活用して採点とフィードバックを効率化する方法を具体的に示します。この動画は、デジタルプラットフォームを取り入れる教育者に最適で、クリスプでチュートリアルスタイルのビジュアルアプローチと落ち着いた情報提供のナレーションを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を使用して詳細なスクリプトから簡単に作成できます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
教師向け教室トレーニング動画の仕組み

HeyGenの直感的なプラットフォームを使用して、教育コンテンツを魅力的な教室トレーニング動画に変換し、プロフェッショナル開発を簡単に強化します。

1
Step 1
レッスンスクリプトを作成
教育動画のコンテンツを作成し、テキストから動画への機能を使用してスクリプトを実現します。
2
Step 2
プレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択し、教師にメッセージを効果的に伝えます。
3
Step 3
必要な要素を追加
カリキュラムに沿った動画のアクセシビリティを向上させるために、字幕を自動生成します。
4
Step 4
トレーニング動画をエクスポート
さまざまなアスペクト比でプロフェッショナル開発コンテンツを簡単にエクスポートし、コースに統合する準備を整えます。

迅速なプロフェッショナル開発スニペットを制作

マイクロラーニング、教室管理のヒント、またはプロフェッショナル開発の更新のための短く魅力的なAI駆動のクリップを迅速に作成・共有します。

よくある質問

教師はどのようにして高品質な教室トレーニング動画を効率的に作成できますか？

HeyGenは、教師が「AIアバター」と「テキストから動画」機能を使用してプロフェッショナルな「教室トレーニング動画」を制作することを可能にします。教育者は、HeyGen「プラットフォーム」で利用可能なさまざまな「テンプレート」を使用して、「レッスンプラン」を魅力的な「教育動画」に簡単に変換できます。

HeyGenはプロフェッショナル開発のためのカリキュラムに沿った動画の作成をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは「プロフェッショナル開発」や「コース」に最適な「カリキュラムに沿った動画」の制作を可能にします。カスタム「ブランディングコントロール」でブランドの一貫性を維持し、「字幕」でアクセシビリティを確保できます。

HeyGenは教育動画における生徒のエンゲージメントとアクセシビリティをどのように向上させますか？

HeyGenは「ボイスオーバー生成」や「多言語」対応などの機能を通じて「教育動画」を強化し、コンテンツをよりアクセスしやすくします。これにより「生徒の声」をサポートし、「リテラシー」の成果を向上させ、「教師」に多様で魅力的な形式で情報を提供します。

HeyGenは、広範なビデオ編集経験のない教師にとって直感的なプラットフォームですか？

はい、HeyGenは「教師」が「AI」を活用してビデオを作成するための直感的な「プラットフォーム」として設計されています。その「テキストから動画」機能と豊富な「テンプレート」により、複雑な編集ではなくコンテンツ作成に集中できるようにプロセスを簡素化します。