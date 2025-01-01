教室トレーニングビデオメーカーで学びを解放
素晴らしいテンプレートとシーンを使用して、オンデマンド学習や社員のオンボーディングのためのプロフェッショナルなトレーニングビデオを簡単に作成します。
企業トレーナーがどのようにして個別のレッスンを効率的に提供できるかを考えてください。プロフェッショナルな開発のための60秒の指導ビデオを作成し、すっきりとしたクリーンな美学と落ち着いた権威ある声を特徴とし、HeyGenの「AIアバター」と「スクリプトからのテキストビデオ」を活用して、AIビデオジェネレーター技術を使用してカスタムコンテンツを簡単に生成します。
リモート社員のオンボーディングに特化した30秒の情報ビデオをデザインし、親しみやすく歓迎的なビジュアルトーンと明確で簡潔な音声を使用してください。重要なステップを自動「字幕/キャプション」と自然な「ナレーション生成」で強調し、社員のオンボーディングプロセスをスムーズでアクセスしやすくします。
複雑な技術的トピックを簡単に理解できる90秒の説明ビデオに簡略化することを目的とし、一般の学習者を対象に魅力的でイラスト的なビジュアルスタイルと会話調の声を使用します。これには、動的な「メディアライブラリ/ストックサポート」ビジュアルと「アニメーションキャラクター」を統合して、難しい概念を明確にする必要があります。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブなAI要素でトレーニングビデオを強化できますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターであり、カスタマイズ可能なAIアバターとアニメーションキャラクターを使用して、豊富なテンプレートライブラリを活用し、非常に魅力的でクリエイティブなビジュアルコンテンツを作成できます。
HeyGenは効率的なトレーニングビデオメーカーのワークフローにどのような機能を提供しますか？
包括的なトレーニングビデオメーカーとして、HeyGenはスクリプトからの直接テキストビデオ生成を可能にし、複数の言語でのAIナレーションをサポートし、動的なコンテンツ作成のためのAIスクリーンレコーダーを提供します。
HeyGenはオンデマンド学習モジュールや社員のオンボーディングビデオの開発に使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、影響力のあるオンデマンド学習や社員のオンボーディングビデオを開発するための理想的なAIビデオプラットフォームであり、強力なコラボレーション機能とカスタマイズ可能なテンプレートを提供して、あらゆる企業トレーニングのニーズに応じた魅力的な説明ビデオを作成します。
HeyGenはAI生成トレーニングコンテンツのアクセシビリティと広範なリーチをどのように確保しますか？
HeyGenは、AI生成トレーニングコンテンツの広範なリーチを確保するために、自動的に字幕/キャプションを生成し、AI翻訳を提供することで、教室トレーニングビデオメーカーの出力を多様でグローバルなオーディエンスにアクセス可能にします。