クラスルームトレーニングビデオジェネレーター：魅力的なコースを作成

リアルなAIアバターを使用して生成された魅力的なコンテンツで、L&Dチームと社員オンボーディングのコース作成を効率化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

K-12教育者向けに60秒のアニメーション教育ビデオをデザインし、若い学習者に複雑な科学概念をわかりやすく説明します。魅力的でカラフルなアニメーションスタイルと親しみやすい励ましのトーンを用いて、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用し、視覚的に豊かな教育コンテンツを迅速に構築し、学習を楽しくアクセスしやすくします。
HR部門向けに30秒の簡潔なクラスルームトレーニングビデオを開発し、リモート社員に会社文化を紹介します。モダンでコーポレートなビジュアル美学と明確で歓迎的なナレーションを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して簡単に生成できるこのAI教育ビデオは、効果的な社員オンボーディングのために迅速な更新と一貫したメッセージングを保証します。
新しいソフトウェア機能を発表するプロダクトマネージャー向けに、製品に焦点を当てたビジュアルとエネルギッシュで明確なナレーションを組み合わせて、主要な利点を強調する50秒のダイナミックな説明ビデオを制作します。HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用してプロフェッショナルなボイスオーバーを簡単に生成し、メッセージがターゲットオーディエンスに強く響くようにし、最大のインパクトを与えます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クラスルームトレーニングビデオジェネレーターの使い方

教育資料をプロフェッショナルで魅力的なビデオレッスンに簡単に変換し、オーディエンスを魅了し、学習を効率化します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
トレーニングコンテンツやスクリプトをHeyGenに直接貼り付け、テキストをダイナミックなビデオシーンに変換する機能を活用します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
多様なAIアバターから選択し、学習者に一貫して魅力的な画面上の存在感を提供します。
3
Step 3
自然なボイスオーバーを生成する
スクリプトから自然な音声のボイスオーバーを自動生成するか、自分の音声をアップロードし、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して明確な指導音声を提供します。
4
Step 4
字幕を適用してエクスポートする
字幕を自動的に追加してアクセシビリティを向上させ、磨かれたトレーニングビデオを学習者のためにエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教育ストーリーをアニメーション化する

複雑な概念や歴史的な物語を魅力的なAI駆動のビデオストーリーテリングで鮮やかに描写します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして教育ビデオの創造性を高めることができますか？

HeyGenは多様なAIアバターとプロフェッショナルにデザインされたテンプレートを使用して、シンプルなスクリプトをダイナミックなコンテンツに変えることで、魅力的な教育ビデオを作成する力を与えます。このAIビデオジェネレーターは、高品質で視覚的に魅力的な教育資料を簡単に制作し、注目を集めることができます。

HeyGenがトレーニングビデオの効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenはリアルなAIボイスオーバーと自動字幕を備えたテキストを瞬時にビデオに変換することで、インパクトのあるトレーニングビデオの作成を簡素化します。この強力なAIビデオジェネレーターは、プロフェッショナルグレードのトレーニングコンテンツをL&Dチームが効率的に制作できるようにします。

HeyGenはL&Dチームがアニメーション教育ビデオを効率的に作成するのを助けることができますか？

はい、HeyGenはL&Dチームの効率を高めるように設計されており、アニメーション教育ビデオの迅速な作成を可能にします。その直感的なインターフェース、カスタマイズ可能なAIアバター、豊富なテンプレートを使用して、さまざまなトレーニングニーズに対応する魅力的なコンテンツを、広範なビデオ編集ツールを使用せずに制作できます。

HeyGenは社員オンボーディングのための説明ビデオの制作をどのように支援しますか？

HeyGenは、社員オンボーディングのための明確な説明ビデオを簡単に作成できる理想的なクラスルームトレーニングビデオジェネレーターです。テキストからプロフェッショナルなビデオを簡単に生成し、魅力的なAIボイスオーバーと字幕を備え、新入社員が一貫した包括的な情報を効率的に受け取れるようにします。