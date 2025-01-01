教室サポート動画ジェネレーター: 学生を引き込む
教育者がAIアバターを使用して魅力的なビデオベースの授業を作成し、コンテンツを瞬時にカスタマイズできるようにします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
教師向けに30秒の簡潔なチュートリアルを作成し、プロフェッショナルな発表や授業の導入を迅速に生成する方法を紹介します。視覚スタイルはクリーンでモダン、そして直接的であり、重要なステップを強調するオンスクリーンテキストオーバーレイを特徴とし、プロフェッショナルでありながら親しみやすいナレーションが付随します。この動画は、HeyGenの直感的な「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を使用して、シンプルなテキストを魅力的なビジュアルレッスンに変換する方法を教育者がどのように高品質な教室コンテンツを生成できるかを例示します。
オンラインコースクリエイターや教師を対象とした45秒の指導動画を開発し、多様な学習ニーズに合わせて教育資料をカスタマイズする柔軟性を示します。視覚的な美学は洗練されて情報豊かであり、さまざまなカスタマイズオプションを示す動的なシーン遷移が特徴で、穏やかで励みになるナレーションが補完します。教室サポート動画ジェネレーターがどのようにして多言語字幕/キャプションを簡単に組み込むことで個別学習を促進し、すべての学生にアクセス可能にするかを強調します。
教育者と学生を対象にした60秒のプロモーションクリップを制作し、魅力的なビデオプレゼンテーションを準備する際のマルチメディア統合の容易さを強調します。この動画は、さまざまなストックメディア資産とインタラクティブなオンスクリーングラフィックスをシームレスに組み込んだダイナミックでテンポの速い視覚スタイルを特徴とし、エネルギッシュでインスパイアリングな声でバックアップされます。教室サポート動画ジェネレーターを使用して、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用し、どの教育トピックも充実させることで、プレゼンテーションのための迅速な動画作成がどのように実現可能かを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは教室の動画作成をどのように強化しますか？
HeyGenはAIを使用して教育者が魅力的な動画を簡単に作成できるようにします。多様なテンプレートとAIアバターを備えた強力な教室サポート動画ジェネレーターとして機能し、授業を学生向けのダイナミックなコンテンツに変換します。
HeyGenはどのようなAIアバターを動画コンテンツに提供しますか？
HeyGenは、テキストからビデオへのAIスクリプトを生き生きとさせる多様でリアルなAIアバターを提供します。さまざまなスタイルや声で動画をカスタマイズでき、プレゼンテーションをプロフェッショナルで魅力的にします。
HeyGenはプロフェッショナルなオンラインコースやプレゼンテーションの制作に適していますか？
もちろんです。HeyGenは効率的な動画作成のために設計されており、高品質なオンラインコースや魅力的なプレゼンテーションの開発に最適です。その生成的な動画機能により、ユーザーは迅速に洗練されたコンテンツを制作でき、時間とリソースを大幅に節約できます。
HeyGenは多様な学生層に向けた動画授業のローカライズを支援できますか？
はい、HeyGenは多言語の吹き替えをサポートしており、教育者がグローバルな学生層にアクセス可能なビデオベースの授業を作成できるようにします。この機能により、教室のコンテンツが多様な学習者に効果的に響くことを保証します。