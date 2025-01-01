K-12の生徒とその保護者向けに、新学年や新しいトピックを紹介する30秒の歓迎クラスルームイントロビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは明るくカラフルで、魅力的なアニメーションと陽気なバックグラウンドミュージックを使用し、音声はHeyGenのボイスオーバー生成を利用して、親しみやすく熱意のある声で重要な概念を説明します。この教育ビデオは、招待するような雰囲気を持ち、ポジティブなトーンを設定するべきです。

ビデオを生成