魅力的な授業のためのクラスルーム指導ビデオメーカー
カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、プロフェッショナルで魅力的な指導ビデオを簡単に作成し、教育を強化しましょう。
新しい教師が学区に参加する際に必要なデジタルツールの概要を提供する、45秒のプロフェッショナルなオリエンテーションビデオをデザインしてください。ビデオはクリーンで企業的なビジュアルスタイルを採用し、落ち着いた安心感のある音声トーンで、"AIビデオツール"がどのようにコミュニケーションを効率化するかを効果的に示します。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートと「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、洗練された効率的な制作を行います。
デジタルリテラシーに関するオンラインコースのプロモーション用30秒のダイナミックなスニペットを開発し、ソーシャルメディアプラットフォームを通じて成人学習者をターゲットにします。ビジュアルスタイルはテンポが速く、インスピレーションを与えるもので、現代的なバックグラウンドミュージックを特徴とし、主要な学習成果を示し、コースをリーディングな「教育ビデオメーカー」ソリューションとして位置付けます。HeyGenの字幕/キャプション機能を統合し、アクセス性を高め、魅力的なビジュアルのための多様なメディアライブラリ/ストックサポートを提供します。
ソーシャルメディア上の一般公開向けに、リモートクラスルーム指導ビデオメーカーのツールに関する革新的なトリックを示すキャッチーな15秒の「クイックティップ」ビデオを想像してください。ビジュアルスタイルは明るく陽気で、親しみやすくエネルギッシュな声を伴い、学習を楽しくアクセスしやすいものにします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなソーシャルプラットフォームに最適化し、魅力的なAIアバターを組み込んで効果的にティップを伝えます。
クリエイティブエンジン
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
教師はHeyGenをどのように活用して魅力的なクラスルーム指導ビデオを作成できますか？
HeyGenの強力なAIビデオツールは、教師がプロフェッショナルな「クラスルーム指導ビデオ」を迅速に制作するのを支援します。「AIアバター」と「テキストからビデオ」機能を活用して、授業計画を魅力的なコンテンツに変換し、現代の教室に最適な「教育ビデオメーカー」として優れています。
HeyGenは魅力的な教育ビデオをデザインするためにどのようなクリエイティブなオプションを提供していますか？
HeyGenは、教育のための「インタラクティブなビデオ」体験を作成するための広範な「カスタマイズ可能なテンプレート」と強力な「ブランディングコントロール」を提供します。ダイナミックな「バーチャルキャンパスツアー」から魅力的な「資金調達ビデオ」まで、個別のブランディングで簡単にデザインでき、全体的な「ビデオ作成」を強化します。
HeyGenはビデオ作成に不慣れな学生や教師にとって初心者向けのインターフェースですか？
はい、HeyGenは「初心者向けインターフェース」を備えており、「学生」と「教師」の両方が「ビデオ作成」を簡単に行えるように設計されています。「AIアバター」と「ナレーション生成」を使用してスクリプトをフルビデオに簡単に変換し、事前の編集スキルがなくても効率的に「授業を録画」することができます。
HeyGenは授業以外のさまざまな機関の目的でのビデオ生成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは、情報提供の「トレーニングビデオ」や魅力的な「ビデオニュースレター」、ダイナミックな「マーケティングビデオ」、および「ソーシャルメディア」に最適化されたコンテンツの開発をサポートします。その多様な機能により、さまざまなプラットフォームで効果的にメッセージを伝えることができます。