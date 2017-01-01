教室指導ビデオジェネレーター：魅力的なレッスンを作成
教師と学生にダイナミックなレッスンを提供します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して、魅力的な教育コンテンツを瞬時に作成します。
HeyGenのAIアバター機能を使用して作成されたフレンドリーなAIアバターが、複雑な科学的概念を簡単に振り返る30秒の教室指導ビデオを学生向けに開発してください。音声はスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、明確で現代的なナレーションを提供し、理解を深めるためにクリーンなビジュアル美学を伴います。
教育者向けに、新しい協働学習技術を紹介する60秒の説明ビデオを制作してください。このビデオ作成は、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的なビジュアルを提供し、正確な字幕/キャプションを含めてアクセシビリティを確保し、クリーンでダイナミック、かつテンポの良いビジュアルスタイルで明確で権威あるナレーションを提供します。
HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化された、最近のプロフェッショナル開発セッションからの重要なポイントを要約する20秒のビデオを教師向けにデザインしてください。ビデオは、テキストビデオ作成機能を使用して簡潔なスクリプトから完全に生成され、情報を効率的かつプロフェッショナルに伝えるためのインパクトのあるビジュアルスタイルと正確なナレーションを特徴としています。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは教育ビデオ作成をどのように強化しますか？
HeyGenはAI教育ビデオメーカーであり、テキストをビデオに変換し、教育者がAIビジュアルや説明ビデオを簡単に生成できるようにします。ビデオ作成プロセスを簡素化し、教師がコンテンツに集中できるようにしながら、HeyGenがビジュアル制作を担当します。
HeyGenは教室指導ビデオのテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは教室指導ビデオの生成とプレゼンテーション用に設計されたさまざまなテンプレートを提供しています。これらのカスタマイズ可能なビデオテンプレートは、教育者がゼロから始めることなく、魅力的なレッスンやトレーニングビデオを迅速に作成するのに役立ちます。
教育コンテンツのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenは、AIアバターやリアルなAIボイスを含むビデオコンテンツのカスタマイズオプションを豊富に提供しています。教育者はカリキュラムに合わせてあらゆる側面を調整し、教育ビデオが独自で特定の学習目標に合致するようにすることができます。
HeyGenは教育ビデオ作成のプロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenはスクリプトからの直感的なテキストビデオ作成を通じて教育ビデオ作成を簡素化します。そのAIビデオジェネレーターは、教育者が高品質のAIビジュアルとコンテンツを迅速かつ効率的に生成できるように、ワークフロー全体を合理化します。