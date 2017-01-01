教室用説明動画メーカー：学習を簡素化

ダイナミックな説明動画で学生を引き込み、学習を簡素化。リアルなAIアバターを使用して簡単に作成できます。

忙しい教師がAIアバターを使ってK-8の生徒に複雑な数学の概念を簡単に教える方法を紹介する、45秒の鮮やかな説明動画を制作してください。ビジュアルスタイルは明るくカラフルで、遊び心のあるアニメーションを使用し、親しみやすいAIの声で、教室用説明動画メーカーを使って魅力的なレッスンを統合する方法をステップバイステップで説明します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
大学生や成人学習者を対象にした60秒の魅力的な動画を開発し、複雑な科学理論を明確にするための説明動画の作成方法を示します。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、ダイナミックなホワイトボードアニメーションを特徴とし、HeyGenのスクリプトから動画への変換機能を使用して複雑なスクリプトを動画に変換する力を強調します。
サンプルプロンプト2
新しい教育者を対象にした30秒のプロモーション動画を想像し、高品質のトレーニングとレッスン資料を簡単に作成する方法を示します。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでインフォグラフィック主導であり、アップビートなバックグラウンドミュージックと簡潔なAIの声で、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンのコレクションが誰でもすぐに始められることを強調します。
サンプルプロンプト3
企業トレーナー向けに、AIを活用した動画作成が従業員のオンボーディングに与える影響を示す45秒の簡潔なチュートリアルを作成します。動画はモダンでプロフェッショナルな美学を持ち、鮮明なストック映像と洗練されたAIの声を使用し、異なるモジュールのためのボイスオーバーをシームレスに生成して効果的な説明動画を作成する方法を紹介します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

教室用説明動画メーカーの使い方

複雑なレッスンを魅力的でわかりやすいビデオチュートリアルに変換し、AI駆動の動画作成で学習を簡素化します。

1
Step 1
プロジェクトを作成
「説明動画テンプレート」から選択するか、ゼロから始めます。スクリプトを貼り付けて自動的にシーンを生成するか、直感的なインターフェースを使用して動画を構築します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様な「リアルなAIアバター」のライブラリから画面上のプレゼンターを選択します。レッスンのトーンに完璧に合うように外見やジェスチャーをカスタマイズします。
3
Step 3
ボイスオーバーとナレーションを生成
スクリプトを入力するだけで、魅力的なナレーションを簡単に追加できます。「ボイスオーバー生成」技術が自然な音声を作成し、説明動画に使用します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオチュートリアルが完成したら、柔軟な「共有とエクスポートオプション」を利用して、さまざまな形式で動画をダウンロードするか、直接学生と共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な概念を簡素化

.

難しい科目を簡単に理解できる魅力的な説明動画に変換し、学習を簡素化します。

background image

よくある質問

HeyGenは説明動画の作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは、説明動画の制作を効率化するために特別に設計された高度なAI駆動の動画作成プラットフォームです。その直感的で使いやすいインターフェースにより、誰でもプロフェッショナルな品質の説明動画を驚くほど簡単かつ迅速に生成できます。

HeyGenは魅力的な説明動画を作成するためにどのようなクリエイティブリソースを提供しますか？

HeyGenは、豊富な説明動画テンプレートと多様なリアルなAIアバターのライブラリであなたの創造性をサポートします。これらの要素を簡単にカスタマイズし、ボイスオーバーを生成する強力なツールを活用することで、真にユニークで魅力的な説明動画を作成できます。

HeyGenは学生や教育者向けの教室用説明動画メーカーとして効果的に使用できますか？

もちろんです。HeyGenは優れた教室用説明動画メーカーとして機能し、教育者が魅力的なビデオチュートリアルや包括的なトレーニングとレッスン資料を迅速に作成することで、学生の学習を簡素化します。そのドラッグ＆ドロップインターフェースにより、コンテンツ作成が誰にでもアクセス可能になります。

HeyGenのAI機能を使用して説明動画をどれくらい早く作成およびエクスポートできますか？

HeyGenは高度なAI駆動の動画作成を活用して、制作ワークフローを大幅に加速し、説明動画を迅速に作成できるようにします。コンテンツが準備できたら、プラットフォームは効率的な共有とエクスポートオプションを提供し、完成した動画をシームレスに配布できます。