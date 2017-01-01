教室用説明ビデオジェネレーター：魅力的な授業を作成
高品質な教育コンテンツとトレーニングビデオを迅速に制作。AIアバターを活用して授業をよりインタラクティブに。
小規模ビジネスオーナーを対象にした45秒のエネルギッシュな説明ビデオを制作し、魅力的な製品デモの作成方法を示します。ビジュアルスタイルは明るくダイナミックにし、HeyGenの「AIアバター」が製品モックアップと対話する様子を描き、すべて「メディアライブラリ/ストックサポート」からのアップビートなロイヤリティフリー音楽トラックに合わせます。目標は、AIを使って視覚的なストーリーを簡単に作成し、観客を魅了する方法を示すことです。
ソーシャルメディアマーケター向けに30秒のテンポの速いビデオを開発し、新しい製品機能を強調します。ビジュアルとオーディオスタイルはトレンディで視覚的に豊かにし、ダイナミックなテキストアニメーションとキャッチーなバックグラウンドトラックを組み込みます。「スクリプトからのテキストビデオ」と自動「字幕/キャプション」を組み合わせることで、短くてインパクトのあるアニメーションを簡単に作成し、さまざまなプラットフォームで迅速に消費できることを強調します。
HR部門向けに90秒のプロフェッショナルトレーニングビデオを設計し、新しい従業員のオンボーディングプロセスに焦点を当てます。ビジュアルスタイルは温かく明確にし、実際のストック映像と微妙なアニメーションオーバーレイを組み合わせ、HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を使用した落ち着いた権威あるナレーションでサポートします。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」が異なる内部コミュニケーションチャネルでのシームレスな展開を可能にし、洗練された企業ビデオスタイルを提供する方法を紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenで魅力的な説明ビデオを作成するにはどうすればいいですか？
HeyGenは、プロフェッショナルな説明ビデオの作成を簡素化する直感的なAIビデオプラットフォームです。AIアバター、豊富なテンプレート、シームレスなテキストからビデオへの作成機能を使用して、スクリプトを簡単に洗練されたビデオに変換できます。
HeyGenはアニメーションビデオと広範なカスタマイズオプションをサポートしていますか？
はい、HeyGenは広範なカスタマイズ機能を備えたダイナミックなアニメーションビデオを制作できます。当プラットフォームは豊富なビジュアルライブラリ、カスタムフォント、ブランディングコントロールを提供し、AIを使用したビジュアルストーリーがユニークでプロフェッショナルであることを保証します。
HeyGenは教育コンテンツやトレーニングビデオの生成に使用できますか？
もちろんです。HeyGenは教室用説明ビデオジェネレーターとして理想的で、影響力のある教育コンテンツやトレーニングビデオを作成するための強力なツールです。使いやすいインターフェースと高度なAIボイスオーバー機能により、複雑なアイデアを簡単に伝えることができます。
HeyGenは多様なビデオ作成ニーズにどれほど使いやすいですか？
HeyGenは、誰でも効率的にビデオを作成できるユーザーフレンドリーなインターフェースとドラッグ＆ドロップエディターを備えています。AIアバター、多様なテンプレート、強力なAIボイス生成を簡単に利用して、編集経験がなくても高品質なMP4ビデオを制作できます。