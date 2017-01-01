忙しい教育者向けに、複雑なアイデアを簡素化する方法を紹介する60秒のアニメーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンで魅力的にし、現代的なアニメーショングラフィックスを使用し、親しみやすくプロフェッショナルなAIのナレーションを加えます。このビデオは、HeyGenの「テンプレートとシーン」を使用して、デザインスキルがなくても高品質な教育コンテンツを迅速に制作できることを示します。

ビデオを生成