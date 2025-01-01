教師のための簡単な教室用教育ビデオメーカー
プロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用して、教師が学生の学習を促進する魅力的な教育ビデオを作成できるようにします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
高等教育の学生を対象にした45秒のビデオを開発し、"学習管理システム"の文脈で"教育ビデオ"として複雑な科学理論の主要な概念を要約します。視覚的にはプロフェッショナルでクリーンな美学を持ち、画面上のテキストとアクセス可能な"字幕/キャプション"を特徴とし、提供されたスクリプトから効率的に"スクリプトからのテキストビデオ"を生成します。
教師が"学生のエンゲージメント"を高めることを目的とした60秒のビデオを制作し、アニメーションの旅を通じて水循環を説明します。多様な"テンプレートとシーン"内で動的でカラフルな"AIアバター"を使用し、"メディアライブラリ/ストックサポート"からの魅力的なビジュアルで豊かにし、魅力的でインタラクティブな学習体験を作り出します。
教育者が"オンラインコース"をマーケティングするための30秒のプロモーションビデオを作成し、この"教師向けビデオメーカー"の利便性を強調します。視覚的には現代的でインスパイアリングなスタイルが必要で、様々なソーシャルプラットフォームに最適化された"アスペクト比のリサイズとエクスポート"を使用し、事前にデザインされた"テンプレートとシーン"から迅速に構築し、コースの主要な利点を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして複雑な編集なしで魅力的な教育ビデオを作成するのを助けてくれますか？
HeyGenは、初心者にも使いやすいインターフェースを使用して、教育者が学生のエンゲージメントを促進する教育ビデオを作成できるようにします。多様なビデオテンプレートとアニメーションキャラクターを活用し、技術的なスキルを必要とせずにスクリプトを動的なビデオコンテンツに変換できます。
HeyGenは教育ビデオ制作プロセスを効率化するためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは高度なAI編集を利用して、ワークフローを大幅にスピードアップします。AI-Powered Educational Video Makerを使用すると、テキストからビデオを生成し、リアルなAIボイスを追加し、AI字幕を自動的に含めることができ、ビデオ制作を効率的かつアクセスしやすくします。
HeyGenで作成した教育ビデオを異なる学習管理システムやプラットフォームにカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは、教育ビデオをカスタマイズするための強力なツールを提供しており、ブランドコントロールを使用して機関の外観に合わせることができます。これにより、教育ビデオが学習管理システムやオンラインコースにシームレスに統合され、学校コミュニティと共有する準備が整います。
HeyGenは教師が高品質な教室用ビデオプレゼンテーションを簡単に制作するのをどのように支援しますか？
HeyGenは教師向けの直感的なビデオメーカーであり、高品質な教室用ビデオプレゼンテーションの作成を簡素化します。画面とウェブの録画、豊富なメディアライブラリ、使いやすいドラッグ＆ドロップインターフェースなどの機能を備えており、教師はプロフェッショナルなコンテンツを簡単に制作できます。