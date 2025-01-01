教室アプリケーションビデオメーカー: 魅力的な授業を作成
K-12の教育者と学生がAIアバターを活用して魅力的でインタラクティブな授業を制作できるようにします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
「学生」に向けた複雑な科学プロジェクトを説明する60秒の「アニメーションプレゼンテーション」を開発してください。ビジュアルスタイルはダイナミックでモダンにし、アップビートなバックグラウンドミュージックと明確で熱意あるナレーションを特徴としてください。さまざまな「テンプレートとシーン」を使用してこのプレゼンテーションを作成することで、学生が複雑なデザインよりもコンテンツに集中できることを強調してください。
大学の講師が重要な学術原則を示すための「オンラインコース」用の30秒のセグメントを設計してください。この「教育ビデオ」は、学習者の理解を優先し、清潔で情報豊富、かつプロフェッショナルなビジュアルスタイルを維持してください。自動「字幕/キャプション」機能がアクセシビリティを向上させ、複雑なトピックを多様な学生層に理解しやすくする方法を示してください。
「小学校の教師」が若い「学生」に日常の教室のルーチンを説明するための40秒の紹介ビデオを作成してください。ビデオには遊び心のあるカラフルなアニメーションと親しみやすく励ましの声を特徴とさせてください。「ボイスオーバー生成」が一貫した明確なナレーションを作成し、すべての学生が期待を理解できるようにする方法を示してください。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはK-12の教育者が魅力的なビデオを作成するのをどのように支援しますか？
HeyGenは高度なAIビデオツールで、K-12の教育者や教師が比類のない簡単さで魅力的な教育ビデオを制作できるようにします。ビデオメーカーのプロセスを簡素化し、反転授業やオンラインコースに理想的なダイナミックなコンテンツを提供します。
HeyGenはアニメーションプレゼンテーションのためにどのようなクリエイティブツールを提供しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバターや豊富なテンプレートライブラリを含む、魅力的なアニメーションプレゼンテーションを作成するためのクリエイティブな機能を提供します。これにより、学生の注意を引く視覚的に刺激的でインタラクティブなビデオアプリを開発できます。
HeyGenは教育コンテンツのための字幕のようなアクセシビリティオプションを提供していますか？
はい、HeyGenは字幕/キャプション生成を完全にサポートしており、すべての教育ビデオと教室アプリケーションがより広い視聴者にアクセス可能であることを保証します。この機能は、すべての学生の学習体験を向上させるために重要です。
HeyGenはさまざまなニーズに対応する包括的なビデオ作成プラットフォームとして機能しますか？
もちろんです。HeyGenは強力なAIビデオツールを提供する堅牢なビデオ作成プラットフォームとして機能し、コンテンツ制作のあらゆる段階をサポートします。テキストからビデオへのスクリプト変換、ボイスオーバー生成、ブランディングコントロールの適用まで、多様なコンテンツ出力のために設計されています。