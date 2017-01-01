クラス教材ビデオジェネレーター：魅力的なレッスンを素早く作成
クラス教材を魅力的なトレーニングビデオに瞬時に変換するAIビデオジェネレーター。スクリプトからのシームレスなテキストビデオ技術を活用。
企業の従業員を対象にした60秒のプロフェッショナルな説明ビデオを開発し、新しい会社の経費報告システムを詳述してください。このトレーニングビデオは、リアルなAIアバターが主要なステップを提示し、シンプルなビジュアル美学と控えめなバックグラウンドミュージックを維持し、HeyGenのAIアバターを活用してパーソナライズされたスケーラブルなプレゼンテーションスタイルを実現します。
高校生向けに第一次世界大戦の原因を要約した30秒の簡潔なビデオスタディガイドを制作してください。視覚的なプレゼンテーションはテンポが速く、インフォグラフィックを駆使し、HeyGenの明確で同期された字幕/キャプション機能を利用して記憶を助け、多様な学習スタイルを促進し、テンプレートを使用して迅速に組み立てます。
一般学習者向けに、人気のあるソフトウェアを使用した基本的な写真編集の方法を示す50秒の指導ビデオを設計してください。このビデオ作成プロジェクトは、明るいステップバイステップのビジュアルスタイルを持ち、画面録画とテキストオーバーレイを組み込み、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、シンプルなスクリプトから自動的にナレーションを作成し、コンテンツ生成プロセスを効率化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクラス教材ビデオやトレーニングコンテンツの作成を効率化しますか？
HeyGenは、教育者やトレーナーのためにビデオ作成を簡素化するために設計された高度なAIビデオジェネレーターです。AIアバターとテキストビデオ機能を活用して、魅力的なクラス教材ビデオや効果的なトレーニングビデオを手軽に制作できます。
HeyGenはどのようなAIツールをビデオ制作に提供していますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバターや高度なテキストビデオ変換を含む強力なAIツールを提供しており、自然な音声ナレーションも生成します。これにより、スクリプトをプロフェッショナルなビデオスタディガイドやアニメーション教育ビデオに変換するプロセスが大幅にスピードアップします。
HeyGenはさまざまな種類の教育ビデオや説明ビデオの作成に適していますか？
もちろんです。HeyGenはユーザーフレンドリーなインターフェースと豊富なテンプレートを備えており、アニメーション説明ビデオから包括的なクラス教材まで、多様なコンテンツを制作するための理想的な教育ビデオ作成ツールです。
HeyGenのビデオがプロフェッショナルな品質基準を満たすことを保証できますか？
はい、HeyGenは4K品質のエクスポートをサポートし、自動的に字幕を生成するため、ビデオプロジェクトが洗練され、アクセスしやすくなります。また、すべてのビデオ作成において一貫したプロフェッショナルな外観を維持するためのブランディングコントロールを適用できます。